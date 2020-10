ISRAEL. En desayuno virtual por Jerusalén, con personajes de todo el planeta, JOH ha reafirmado que, mientras él sea presidente, Honduras seguirá siendo un amigo fiel, leal y cercano de Israel.



ULA. Y vuelve la mula al trigo con eso del voto en el exterior. Pura demagogia. Apenas votan tres o cuatro mil -y a puras cachas- pero dele que dele con eso.



AYUDAR. Deberían sacar cuentas, con calculadora en mano, a cuánto le sale cada voto al pueblo. Ese pisto mejor lo deberían de invertir en ayudar a las familias de los migrantes.



VOTO. Ajá, y si la mayoría de la “people” se va huyendo de estas honduras, ¿se estarán muriendo por recorrer kilómetros y kilómetros solo para ir a echarle el voto a un político de aquí?



VIEJA. Saludes les deja “esta vieja está peor que el tuerto”, y se retira a su huerto, no a sembrar odio, sino tomates, lechugas, zanahorias, en fin... Emotivo mensaje de despedida el de Mujica.



CBS. Caramba, compa, como dice aquel, Trump se paró y dejó a medio palo una entrevista con el programa 60 Minutos, de la CBS, cabreado, como dicen los españoles, por las preguntas de la periodista.



DEBATE. Gran expectación anoche por el segundo debate -no el tercero como dijeron aquí algunos medios- entre Trump y Biden. El segundo y el último. La “pelea” estaba pactada para 90 minutos y seis round.



CHANCE. El debate de anoche era, quizá, el último chance del magnate para alcanzar y remontar a Biden. Si ya no lo hizo anoche, quién sabe, papa...



COVID. En esta campaña solo hubo dos debates, y no tres, y todo por culpa del covid que le dio a Trump antes del 15 de octubre, fecha en que se iba a realizar el segundo, en Miami.



OLVIN. Nadie le ha parado bola al nombramiento de Olvin Villalobos como nuevo ministro de Trabajo por estar hablando de “Killa”. El nuevo jefe de la STPS ha estado al frente de la mayoría de desmadres laborales y se tiene bien ganado ese cargo.



FAMILIÓN. A Cordero, el que estaba en Copeco, le han volado candela por el familión, pero ahora ya ni se acuerdan de él por culpa de “Killa”. Ajá ¿Y Gabrielito Rubí? También ya pasó al olvido gracias a “Killa”.



PARQUES. Por lo menos le deberían de dar el beneficio de la duda al reguetonero. Total, en Vida Mejor construyó parques recreativos y multiusos en todo el territorio nacional.



HARVARD. Además, como diría Jorge Arturo, “yo no sé de qué se asustan”, si aquí hemos tenido presidentes de la “res-pública” que no terminaron ni el bachillerato, y ahora quieren un graduado de Harvard para Copeco.



ANCHO. El hábito no hace al monje, tampoco el cartón o el título a un funcionario. Si la de Salud o el de Educación no han dado el ancho, no es porque no sean ni médicos ni maestros, sino, por otras cosas.