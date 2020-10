LGBTI. La comunidad LGTBI está de fiesta ahora que el Papa ha dicho públicamente que está de acuerdo con las bodas civiles entre los gais. Será por eso que Pat Robertson dice que ya viene el fin del mundo.



BURROS. Belinda les manda a decir que el próximo lunes se lanza a la AMDC, así es que, Aldanita ya tiene competencia. La lanzada será en su hotel, pero tiene que soplar, porque toda la cúpula de Libre ya se puso los burros del colega.



CCEPL. Ya presentada ante el CCEPL la solicitud de la inscripción de YR como precandidato para participar en las primarias e internas. Pero, la bulla es que los peluches de LZ se lo quieren tronar, por el asunto de la USA. Será.



EDGARDO. En la excapital era bulla ayer que al diputado Edgardo Martínez lo tuvieron que internar de emergencia, por el covid. Está perro ese virus. En SPS murieron ayer otros dos médicos.



ALDEN. En el búnker del Cohep hay roncha contra Alden y las ardillas, representante de los maquiladores, porque juran que anda hablando a nombre de esa organización. El “usurpador” le han clavado. Será.



COVID. Canillera entre los voluntarios de los ensayos de la vacuna contra el covid ahora que se palmó uno en Brasil que acababa de participar en la vacuna de AstraZeneca y Oxford.



CINCO. El Maduro venezolano dice que a su alero “Mel” Zelaya lo vacunaron con la Sputnik cinco. Ni el Diosdado “caballo” ni la Delci le podrán explicar al pobre que la “V” es de vacuna, no de cinco en números romanos.



INVEST. En esas redes les ha llovido sobre mojado a los trillizos de Invest por las casi 208 mil yucas que se echan al mes. Casi ganan lo mismo que Marquitos.



CHON. Por lo menos Marquitos solo era él, pero, como ahora se han inventado que en todos lados son tres, solo multipliquen 208 mil por tres. Y yo de iluso, dice un chusco, que pensaba que le estaban prestando un servicio a la Patria, por el desmadre de los móviles. Cómo no, chon...



COLOCHO. Pero no solo los trillizos están haciendo clavos de oro con los “suelditos” en Invest. Casi todo su personal se echa una gran marmaja. Ajá, y tanto que le volaban maceta por los salarios, al colocho de Coalianza.



BAILAR. Caramba, compa, como dice aquel, hasta amenazas han salido a bailar en esa campaña gringa. Unos chuscos les mandan a decir a los votantes latinos de la Florida que, si no votan por Trump, “iremos por ti”.



IGUALES. Ajá, y el dormilón, como le dice Trump a Biden, que prometió ayer darle la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. Ja...je...ji...jo...ju... Para que vean que los políticos son iguales en todos lados.



JEFE. Lo mismito dijo Obama en su primera campaña y, ni remotamente. Todo lo contrario, los inmigrantes latinos le terminaron clavando el “deportador en jefe”.