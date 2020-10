BOMBA. Que no sean tan irresponsables, le mandan a decir a los médicos que andan regando la bomba de las reinfecciones de covid, sin ningún sustento científico, solo por el prurito de robar cámara.



TRENZA. Feliz, como una lombriz, la bailarina, porque ayer en el Zoom del hemiciclo todo salió a pedir de boca con la Ley Electoral y le dieron viento a la trenza, al moño, al alisado, al enrulado y al manicure y hasta el pedicure, así es que, se salieron con la suya.



HALF. Las mujeres consiguieron half and half -50 y 50- en la planilla presidencial, en la planilla de diputados, en las alcaldías y hasta en el elefante blanco llamado Parlacen. Qué más pueden pedir.



TAJADA. La bailarina y compañía también quieren una tajada del CNE para crear una Unidad de Género, así es que, más complaciente no puede ser esa nueva Ley Electoral. Congratulations...



POWER. El Tommy y el patepluma son los nuevos power en el hemiciclo a la hora de las sesiones. El de los chocoyos ya es historia ahora que fichó con el “papi”.



TOALLA. Que ni en sueños ha pensado en tirar la toalla y encerrarse en Los Laureles, manda a decir el comandante Libreta, como sepa Judas quién ha echado a rodar la bola en esas redes.



GRILLO. Libreta jura por El Grillo que va con todo hasta el final y que será el próximo candidato de Libre a la guayaba. La bulla es que Will Méndez y MLB también van hasta el fin.



BARBAS. Eso de “vamos con todo” es la consigna de YR, quien anduvo por Cholu, tocándole las barbas a Quintín y a “Netanyahu”. Tuvo misa en la chola de Chali Lara y compañía.



INVEST. Los del tribunal de cuentos, para que ya no sigan hablando babosadas, madrugaron a enviar a los medios el tamagás con las seis responsabilidades penales de la “people” de Invest.



CANCHA. La pelota ahora está en la cancha del MP. Como en el hemiciclo reformaron la Ley, y le cortaron las alas al MP para el ejercicio de la acción penal, sin que antes se agotara la ruta administrativa del TSC.



PÍO. Por cierto que el informe del TSC se lleva en la chalana no solo a Marquitos, sino, a todo el Consejo Directivo de Invest, por no haber dicho ni pío cuando la compra de los móviles.



G-20. ¡Vaya, hombre! Los ricachones del G-20 por fin han sentido lástima por los países acabados, como Honduras, y prorrogarán por seis meses la moratoria en el pago de la deuda. ¿Estáis oyendo, Marco Irías Midence?



NUDO. La otra cosa es que los temibles del FMI y del BM se han hecho un nudo para conseguir billete y lanzarle un salvavidas a los países miserables, así es que, ya están sabidos.



2022. La de cal es que los chavos deberán esperar hasta 2022 por la vacuna. Primero se atenderá a los viejitos. Lo “pior” es que los jóvenes ni creen en el virus y siguen en parranda.