TRIAJE. Los siguatepeques ya tienen triaje a partir de ayer y cuenta con todos los mikis, como los de Tegus, así es que no tiene nada que envidiarles. Lo inauguró el propio JOH, en carne y hueso.



CABEZA. En el hemiciclo amenazan con volarle la cabeza de tajo a los trillizos de la CREE, a quien nadie le cree, porque resulta que se pasan las decisiones del Congreso por allá donde dijimos.



MEJOR. “Netanyahu” y su estado mayor no tuvieron actividad el fin de semana, porque parece que mejor están concentrados en los artículos peludos de la nueva Ley Electoral.



POPA. La bulla en el hemiciclo es que los articulitos que le dan “cristiana sepultura” a los chiquitos siguen viento en popa, aunque Romeo y otras hierbas andan moviendo cielo, mar y tierra.



CHAVO. El “papi” hasta bailó punta allá en la “jeiba”, los dominios de Fito Irías. Lo único es que parecía que le estaba dando la garrotera, como al Chavo. Baila mejor el hombre de El Chimbo.



TANTOS. Envalentonados de nuevo los liberales por la aparición de tantos aspirantes a la guayaba y el flameo, después de tantos años, del gonfalón rojo-blanco-rojo por todos los confines de la Patria.



CAÑÓN. Chilo Cruz jura que no sentía tanto entusiasmo entre el liberalismo, como desde tiempos de Azcona, y asegura que el mentado “cañón azul” de la capital, ahora será transformado en el “cañón rojo”. Será.



COLÓN. Caramba, compa, como dice aquel, en México tuvieron que intervenir los antimotines y hasta las tropas SWAT para evitar que los amigos de Salvador Zúniga de allá se volaran una estatua de Colón.



MÉXICO. Qué culpa tiene el pobre almirante genovés de los desmadres y la corrupción de los políticos que han gobernado México y todos estos paisitos de m... como les dice Trump.



MITIN. Pues, hombre, Hilario, Trump ya dio negativo al covid, así es que, quién lo aguanta ahora del timbo al tambo. El domingo tuvo mitin en la propia Casa Blanca.



CASA. Se imaginan aquí si un presidente llegara a convocar a una concentración política de su partido en la propia Casa Presidencial.



DERECHOS. Denuncian que a los que están preciosos en el Primero de Infantería les están violando sus derechos, no les dejan pasar comida, no permiten visitas de familiares ni de sus abogados. Será.



HAMBRE. El rebrote viene y nadie lo detiene, asegura la Araujo, secundada por Cosenza y compañía. Lo “pior” es que no se puede volver al confinamiento, porque si no, la “people” morirá de hambre, no de covid.



COPEMH. Auditoría forense en el Copemh para contarle las costillas a los picaritos que han saqueado las finanzas de los pobres profes. Hay recibos en papel cuaderno, llenados a mano, hasta por medio millón para las “bolsas de agua” y las “burritas” de una marcha.