NICARAGUA. Qué vergüenza esa Selección, si se le puede llamar así. A puras cachas le empató a Nicaragua, con diez hombres, y en el último minuto. Para qué siguen gastando pólvora en zope.



LISTO. Todo listo para el fichaje de Toño Rivera con el movimiento del “papi”. El de los chocoyos hará el anuncio oficial pasado mañana, así es que ya tiene las horas contadas en Juntos Podemos.



PAPI. El polémico alcalde de La Lima abandonó el fin de semana el barco de Romeo, dónde estás que no te veo, y se encaramó al acorazado del “papi”, quien le dio la bienvenida, en carne y hueso.



VAMOS. O sea que se le sigue desmoronando el partido a Romeo. La semana pasada se le fueron dos diputados con Vamos, el partido de Cruz Asensio. Ya solo le queda el forense.



TODO. En el movimiento de YR lanzaron anoche la casa por la ventana, con su oficialización como candidato a la guayaba, transmitido al menos por 20 canales de televisión. Va con todo, dice el hombre.



CONFINES. El “jampedrano” anduvo por Roatán y allá dijo que los malandrines mejor ni se tiren, porque esta vez, ganarán los buenos. El otro que no para es “Power Chicken”. El hombre anda por todos los confines de la patria.



LUCAS. Solidaridad con Lucas Aguilera, de la Democracia Cristiana y exdirigente campesino, por la muerte de su hijo David Aguilera, quien falleció el fin de semana, del corazón.



BARQUITO. Vaya, hombre, por fin llegó el barquito con los otros dos hospitales. A ver de aquí a cuándo empiezan a operar en Cholu y en Santa Rosa de Copán. ¿Y los otros tres?



GOTERA. El de SPS ya llevan como tres meses armándolo y neles pasteles. El problema, dicen los mismos de Invest, es que le tapan una gotera y aparecen dos. Salió sopa la cosa.



ESTELITA. A ver si se oye, padre, y Estelita, qué linda que está, se pone viva e inicia acciones contra el tal Axel para que mejor devuelva los 48 millones de verdecitos, como lo piden el Juanca del Cohep y otras hierbas.



VUELTA. Caramba, compa, como dice aquel, hasta la Iglesia Católica se ha dado vuelta por ese culebrón de Marquitos y sus hospitales móviles.



MISA. Ajá, y ya habrán averiguado quién sacó a bailar el video viral de Ebal sobre los palmos por covid, y el dinero en la bolsa. En esa misa, se supone, solo había líderes azulejos.



JUSTICIA. Está libre una ex primera dama, están libres casi todos los pandoros, Kevin tiene un pie en su casa, Marquitos solo estuvo un par de días, pero a un exedil capitalino lo tienen marcado y eso que el hombre hasta enfermo está...