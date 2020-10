CURRITOS. Denuncian que la mayoría de ministros y titulares de instituciones descentralizadas se siguen haciendo los curritos en sus cholas y no han vuelto a asomar el cacho desde que inició la pandemia. Pero, el chequecito a fin de mes, no lo perdonan, papa... ¡Bárbaros!



MARCAS. Todo listo... todos en sus marcas... Mañana, a las 7:00 de la noche, es el lanzamiento de YR, así es que, ya están sabidos.



TODO. “Vamos con todo” es la consigna de YR y su propuesta se contrae en ya no más odio y división entre los hondureños, sino, darle vuelta a la hoja y construir un gran pacto por la unidad, el desarrollo y la prosperidad de Honduras. A ver, dijo el cieguito.



SILLA. Pues, hombre, Hilario, el de los chocoyos ya no ocupa más la silla de “Netanyahu” en el hemiciclo, y todos los caminos indican que ya está con un pie en el ex movimiento sin cabeza.



BROTHER. La bulla entre los cronistas virtuales es que el patepluma –aunque es brother de Mario Pineda- será el nuevo power en ausencia de Mauricio Oliva. Será.



BASTIÓN. La bulla en El Paraíso es que el principal bastión de LZ en la zona oriental le acaba de dar el palo y, adivinen con quién se va.



DANLÍ. Cuentan las malas lenguas que el bastión de LZ se maleó, porque lo llevaban de candidato a la Alcaldía de Danlí, y se lo reventaron. LZ y sus peluches le habían encargado la misión de echarle v... al Segura.



VUELTA. Los colorados van con todo por la segunda vuelta, la vuelta de carnero y la vuelta del perro ahorcado, y el jefe de bancada ya le remitió el proyecto al Tommy.



TRUMP. Para que vean que a Trump le vale, en plena cuarentena amenaza con reiniciar hoy su campaña, en la Florida, y capaz que se aparece en el mitin sin mascarilla.



TRUENA. El rebrote del virus está que le truena. Solo en Francia se reportan 20 mil casos en las últimas horas y 12 mil en la madre Rusia, mientras que en Madrid tuvieron que volver al encierro.



NICA. El problema es que la “people” es burra y no hace caso. Aquí va a ser chorrera, papa, si hay un rebrote como esos de Francia, Rusia, España e Israel. A alistar la nica se ha dicho, papa...



SAPO. Otros 850 millones de verdecitos en bonos soberanos, aprobados por el soberano, lo que viene a disparar la deuda externa. De todas maneras, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo.



MACETA. Tanto que le vuelan maceta aquí al operador de Palmerola y a las alianzas público-privadas y el consorcio hondureño-alemán Emco-PIA acaba de ganar la licitación para la construcción de la terminal de carga del aeropuerto de San Salvador.



PRIMERA. Se trata del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero –antes Comalapa- quizá el más grande de la región. El consorcio invertirá 57 millones de dólares en la obra.