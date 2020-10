NOEL. En las filas azulejas se anuncia la diputación de Noel Valladares, el ex de la Selección, así es que seguirá la pasarela de futbolistas por el hemiciclo.



PAVÓN. Lo único es que la mayoría de futbolistas, entrenadores, cantantes, bailarines, cómicos, en fin, han salido cachinflines como diputados, con la honrosa excepción de Edwin Pavón.



CNE. El triángulo amoroso volvió a patinar en el hemiciclo, esta vez porque, denuncia la bailarina, los cachurecos quieren que los suplentes participen como propietarios en el CNE.



SUPLIR. Lo bueno es que la bailarina ahora también es abogada y alega que los suplentes, como su nombre lo indica, solo están para suplir a un propietario cuando este se ausenta por alguna razón. Jueeeeeeee...



VOCERO. El “papi” le dio la bienvenida ayer a MP, quien llegó con todas sus estructuras. Lo único es que el vocero del Comité Central sigue como vocero del exmovimiento sin cabeza. ¿Y Reinaldo?



FANS. Felices, como lombrices, los fans de Kevin ahora que es pa...fuera que va gracias al fallo de la Salita. La papa caliente pasa a manos del pleno. A ver qué dice Rolandito.



PELI. Para que vean que la pelirroja se las sabe todas y, las que no, las anda apuntadas. Anteayer dejó bien clarito que Marquitos es pa... fuera que iba.



CHOLA. Marquitos salió liso de los tribunales, derechito a su chola, pero le dictaron auto de formal procesamiento, junto al exadministrador.



NETFLIX. Pero, lo fregó el juez, porque no podrá salir del país y también tiene terminantemente prohibido ir al cine, ver Netflix, masticar chicle, visitar los moles, ir al estadio o salir a jugar golf.



KEVIN. En esas redes, donde no se escapa nadie –ni el Papa ni el Dalai Lama- dele que dele con que en los recintos de la diosa Temis desengavetaron el culebrón de Kevin como cortina de humo por lo de Marquitos. ¡Qué lenguas!



CAFÉ. A la “people” que pinta llantas en esas caravanas se les avisa que la migra abrirá las fronteras catrachas a partir de hoy, no para que se vuelvan a ir, sino, para que vengan nicas y chapines a cortar café. Como aquí no hay corteros.



TICOS. Los ticos siguen volando con la reapertura y, a partir de hoy, reabren los vuelos a Centroamérica. Ya días habían hecho lo mismo con los vuelos de Europa y USA. ¿Y aquí?



NEVER. En chapinlandia ya dejaron claro que never and never piensan volver al confinamiento, porque ni papos que fueran, porque quién los va a mantener. De todas maneras, la “people” es burra en todos lados, y sigue en la calle con o sin encerrona.



MONSTRUO. Hasta de “monstruo” trató ayer Trump a Kamala, la vicepresidenta de Biden, que antenoche se batió con Mike Pence. ¡Ahhh! y ya dijo “Hulk”, o debates presenciales con el “dormilón”, o neles pasteles.