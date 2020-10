URGENTE. Los caficultores de la zona oriental le piden una reunión urgente a JOH, pero con él, en carne y hueso, no con Ebal, “pior” con Reinaldo. Los productores juran que Asterio le miente.



TRENZA. Arranca la discusión de la nueva Ley Electoral y en el hemiciclo hay quejas de que algunas mujeres no solo quieren la trenza, sino, el moño, el alisado, el enrulado, el pedicure, el manicure, en fin...



LEY. La llevada y traída nueva Ley Electoral será debatida artículo por artículo, punto por punto, coma por coma, por aquello de la transparencia y para que no quede un ápice de duda, manda a decir “Netanyahu”.



SOBRA. Lo bueno es que, con el triángulo amoroso entre azulejos, refundidores y colorados, no hay vuelta de hoja. Tienen hasta votos de sobra.



TRONAR. Denuncia Luis Zavala en Libre que se lo acaban de tronar -y que ni cuenta se dio- como coordinador de Atlántida y candidato a la alcaldía de la “jeiba” del Comandante Libreta.



BANDO. En las filas azulejas en FM aseguran que a Mario Pineda se lo tronaron en un abrir y cerrar de ojos y que ahora se fue con todo y estructuras para el otro bando.



LOMO. A ver si el “resignado” de El Hatillo le mete el lomo a su alero Juan Diego, porque si no, quién sabe, porque la bulla es que Chávez Madison tiene acaparado el DC.



LLANTAS. Las malas lenguas andan con la onda que el de los chocoyos ya prepara maletas y que no tarda en pintar llantas para el exmovimiento sin cabeza.



VAMOS. Se le sigue desmoronando la alianza a Romeo, donde estás que no te veo. Dos de sus diputados se acaban de pasar a las filas del partido Vamos.



ELISEO. Vuelve Eliseo Castro por una diputación en FM, esta vez por el movimiento de YR, quien se lanzará el próximo domingo de a 20 mil metros de altura.



MAÑANA. ¡Eureka! Manda a decir Gustavito, del Invest, que hoy sí, papa, llueva, truene o relampaguee, mañana entregan el móvil de SPS. Hurraaaaaa...



POCO. Pero no solo eso, Gustavito jura que este domingo arriban los otros dos móviles y, como si eso fuera poco, que los otros tres ya están a punto de ser embarcados.



SOPA. Ajá, y la misma “people” de Invest no denunció una sopa de 57 desmadres. No sería mejor pedirle al tal Axel que devuelva el pisto.



HUACA. Hombre, y qué tiene de malo que ellos hagan su huaca para la vejez y las jucas, responden en esas redes sobre la denuncia de los cobros dobles y tiples en las cotizaciones del Pricphma. Ja... je... ji... jo... ju...



OVAL. Pues, hombre, Hilario, Trump no le paró bola a la cuarentena y ya regresó, y sin mascarilla, al Salón Oval.