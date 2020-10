HULK. Para que vean que no se raja y que él es “Hulk”, Trump ya le mandó a decir a Biden que lo espera de mañana en ocho, para el segundo round.



LAICO. Flagrante violación al Estado laico, mandan a decir la rectora y el Iudpas, eso de pretender meter a los pastores al IHSS.



FUERA. La pelirroja jura que Marquitos es pa’ fuera que va mañana, luego de la audiencia, porque los dos delitos que le imputan le permiten defenderse en libertad. ¡Ahhh!, y el caso de los viáticos es idéntico al de los concejales, dice.



CARROS. Sepa Judas qué habrá querido decir –y a quién le dejó ir el riflazo- pero Juan Diego debutó ayer como candidato de “Netanyahu” a la AMDC anunciando que trabajará para la “people”, no solo para los carros.



COSTAL. Hoy se inicia el tracateo por la nueva Ley Electoral en el Zoom del CN. Y por enésima vez se aclara que la reelección, la segunda vuelta y la vuelta de carnero son harina de otro costal.



MAR. Los “chiquitos” están cruzando los dedos para que no les declaren los santos óleos y el noveno novenario. Romeo y otras hierbas han andado moviendo cielo, mar y tierra.



GOLPE. Lo divertido, dicen en el hemiciclo, es que le fueron a pedir cacao a “Netanyahu” y apenas unos días antes le habían dado golpe para poner al forense.



GARROTE. O sea, dicen, limosneros con garrote. Por un lado, pidiendo favores y, por otro, dándole semejante puñalada trapera a su benefactor.



NUEVA. Caramba, compa, como dice aquel, 120 diputados van a la reelección –de 128- y cerca de 280 alcaldes, de los 298. Ajá, no hay más gente, pues.



POLO. A propósito de alcaldes, otra vez volvieron a suspender a Polo Criveli. Al pobre edil no lo han dejado en paz ni a sol ni a sombra y todo, dicen, por un terreno.



CUADROS. La esperanza de Honduras presentó ayer sus cuadros en FM, encabezados por Mario Noé, la dulce Fabiola Abudoj y varios alcaldes. También estuvieron el hijo y el hermano de Marco Antonio Andino.



SOMOS. Salvador de Honduras, salvemos Honduras, la esperanza de Honduras, todos somos Honduras, todos por Honduras, en fin... Qué más le pueden pedir los hondureños a la Divina Providencia.



PATAS. El descubrimiento de hoy: Al FMI le acaba de caer el veinte de que la pandemia ha puesto al mundo “patas arriba”. I can’t believe it.



PRICPHMA. Cuentan las malas lenguas que el terror de los periquitos acaba de enviar a sus “Sherlock Holmes” al Pricphma, porque parece que, en plena pandemia, los muchachitos han estado en fiesta sacándoles cotizaciones dobles y hasta triples a los pobres profes.



VELOZ. A ver si es cierto que el terror de los periquitos investiga, porque, así como es de “veloz”, tal vez de aquí al 2030. Si así como el hombre toca guitarra, actuara ¡Dios guarde!