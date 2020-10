APAGONES. En pleno tracateo de la pandemia y de los lanzamientos de los políticos, los apagones suman y siguen en todo el país, hasta días enteros. Lo “pior” es que ya no hay ante quien quejarse. Pobre, pueblo, pobre...



CCEPL. Cuenta el “jampedrano” que cuando decidió lanzarse en busca de la guayaba tuvo misa con LZ y que LZ le dijo que él todavía no había decidido si se iba a lanzar o no, pero que, si algún día lo hacía, se retiraría del CCEPL.



HOJA. En plena pandemia y en pleno culebrón por la captura de Marco Bográn, los ahora ex sin cabeza oficializaron ayer la candidatura del “papi”, así es que, no hay vuelta de hoja.



TROYA. El buró político de “Netanyahu” oficializará hoy la candidatura de Juan Diego a la AMDC, en remplazo de MP, de quien aseguran, era un “Caballo de Troya” del “papi” en Juntos Podemos. “I can’t believe it”.



CHOLA. El anuncio sobre la candidatura de Juan Diego, será en conferencia de prensa, en la chola del “resignado” de El Hatillo. No pudieron buscar un lugar más lejos.



PIES. Caramba, compa, como dice aquel, de lo que son capaces los políticos... Chang Castillo comparó ayer al “papi” con Jesucristo. El asiático dijo que la “humildad de Tito Asfura es como la que tuvo el Mesías cuando lavó los pies a sus apóstoles”. Hasta un rayo les puede caer a estos.



ROMA. Hasta Roma –el ex de la ENEE- y el esotérico Áfrico Madrid reaparecieron, casi como figuras fantasmagóricas, en el lanzamiento del “papi”. Solo faltó el padre sin cabeza, el sisimite y el cadejo.



VLADIMIR. Nada le cuesta al “papi” contratar a un jefe de prensa, o a Chávez Madison, que es el jefe del movimiento. Allí siguen con Vladimir, el portavoz del Comité Central.



GRITO. “No los voy a defraudar”, es el grito de batalla del “papi”. Pero, a ver si se busca un jefe de prensa de él, no del Comité Central. Si ni eso puede nombrar él, está empezando muy mal.



PARTIDO. Después se ponen jucos cuando la prensa les endosa el mote de oficialistas. La otra cosa es que, si Reinaldo lo permite como presidente del CCPN, significa que ya tomó partido.



CHICKEN. Power Chicken no para de trabajar y el fin de semana lo columbraron en Roatán, Ocotepeque y en Gracias, Lempira. Y esta semana viene para la capital.



BUCLE. Para que ya dejen de inventar que no tarda en patear el balde por el covid, Trump salió caminando ayer del hospital, vestido impecablemente, y con su peculiar bucle bien estirado. Fuera aquí ya se habrían inventado que era paja que estaba pegado.



CHON. Será cierto, como lo denuncia Orlando Mejía, del Pricphma, que el Inprema le condonó la mora a varios colegios privados. Pregunten si los colegios le perdonaron las cuotas a los padres de familia. O la matrícula. Cómo no, chon...