DIEGO. Ya salió a bailar el chisme de que Juan Diego es el nuevo candidato de “Netanyahu” a la AMDC, en reemplazo de MP, porque dicen que nunca levantó.



HUMUYA. Dicho y hecho, el muchachito de la Humuya y otras hierbas se encaramaron ayer al barco de YR, con todo y los alcaldes del sur de FM, aunque NL jura que los ediles siguen firmes con Fabiola y el “jampedrano”.



CASTILLO. Primera misa de YR en la capital de la “res-pública”, en el castillo de los Santos, en sus dominios de la Humuya.



VOZ. La otra última en el PL es que “voz de muerto”, tal y como se esperaba, ha dado un paso al costado y ayer apareció flanqueando a YR en la misa de la Humuya, recordando viejos tiempos en el PC.



ALFILES. Ajá ¿y el oráculo? Hasta ahora no ha dado señales, pero casi todos sus peones, torres, alfiles, reinas y reyes se le están cuadrando a YR. Ya solo faltan ACA y JLM. ¿Y él?



HORA. Le llegó la hora, dijeron YR y los neoyanistas, a la campaña de odio y división a lo interno del PL, y llegó la hora de construir un pacto por la unidad, la esperanza y la transformación de Honduras.



DÍA. La bulla es que en el CCEPL –territorios de LZ y sus peluches- solo esperarán el día menos pensado para invocar los estatutos e inhabilitar a YR por el culebrón aquel. Será.



HOPE. En la capital federal, al igual que aquí, son pelis para el chisme. La comidilla en todos los medios es que Hope Hicks, la guapísima asesora de Donald Trump, fue quien le pasó el virus.



FORCE. Cuentan las malas lenguas que la rubia no se le despega a Trump, que ha viajado con él en todas sus giras proselitistas en el Air Force One, y nunca usa mascarilla.



MELANIA. Hasta medios serios en Washington están publicando videos en los que columbran a Trump muy “cerquitilla” de ella, como dicen allá en Gracias, susurrándole al oído sepa Judas qué cosas. A lo mejor estará muy “contenta” Melania.



LIMPIAN. Denuncia el “Niño Gualaco” que dos de los trillizos de la mentada Política Limpia le limpiaron los expedientes a políticos del PL y de Libre, para que no pagaran multas por no rendir cuentas del billete de la campaña.



CLAVO. El clavo se lo echan a los Francos y a los German, representantes del PL y de Libre en el elefantito blanco. Será. “I can't believe it”.



CUENTOS. Cualquier parecido de la Política Limpia con el de cuentos aquel sobre la aplicación del borrador electrónico es mera coincidencia.



CULPA. Encachimbado Giammatei por el desmadre que le armó la caravana en la frontera. Y tiene razón el hombre. Qué culpa tienen chapinlandia o México.



MARÍA. Saludes les dejó María Luisa Borjas y se la dio del país, no en la caravana, sino, en caballo. El olanchano y Will Méndez denuncian que le dictaron orden de captura.