TONCONTÍN. Algunos siguen soñando con Toncontín como aeropuerto internacional. Así llévensela. Si ya estaba hule con esa categoría antes del desmadre de la pandemia, no digamos ahora. Si vieran que son “colas” de pasajeros.



CUATRO. Asegura JOH que esto de la pandemia es cuatro veces “pior” que el Mitch. ¡Vaya, jodido! Ni sabe de dónde le van a caer. El del BCIE dijo tres veces “pior”.



HUMO. Aprobados los transitorios vía Zoom gracias al humo blanco entre los tres tristes tigres trillados tranquilos comieron. Ahora viene el estira y encoge por los 330 articulitos de la nueva Ley Electoral.



PESOS. Chocoyo ha dejado claro que los artículos aprobados ayer solo son para las primarias, por aquello de la pandemia, pero, para las generales, son otros cinco pesos.



MIEL. Por lo menos hasta ahora todo es miel sobre hojuelas entre azulejos, refundidores de la Patria y colorados. El Segura pidió dispensa de debates y hasta lo aplaudieron.



LEY. El de los chocoyos anuncia que, a partir del próximo martes, habrá maratón para aprobar por lo menos 42 artículos diarios de la nueva Ley Electoral, pero aclara que en el dictamen no viene ni la reelección ni la segunda vuelta ni la vuelta de carnero.



HIJOS. Todos felices, todos en paz, forever and ever... Y vivieron felices por siempre jamás y tuvieron muchos hijos. Congratulations...



MADRE. Los “chiquitos” andan picados, porque los “grandotes” no les regaron maíz, y la bailarina hasta amenaza con la madre de todas las batallas y con no volver a conectarse.



MUJER. El problema, dicen, es que a algunos seudolíderes de los partidos pigmeos no los sigue ni la mujer.



JUDAS. Sepa Judas qué habrá pasado con esa sacudida de antenoche en el Gabinete de la Vida Mejor, y que lo averigüe Morgan, papa...



NIÑO. Al “Niño Gualaco” lo regresaron al hemiciclo y a la Doblado le quitaron el sombrero de la coordinación general que le había heredado JRHA, su líder supremo.



COMITÉ. Pero, para que vean que no se achicopala, Reinaldo convocó ipso facto a los movimientos internos al Comité Central para entregarles la documentación de cara a las internas.



CERCO. Caramba, compa, los caravaneros hasta botaron el cerco policial y de la migra en la frontera con chapinlandia. Tan mal estará la cosa. Muchos ya vienen de regreso.



ZONAL. Que hay una campaña contra el Zonal Belén, se queja Rafael Sánchez, y allí, desde el inicio de la pandemia les ha valido chancleta. Tienen unos guardias en la entrada que solo hacen la patarata de que le ponen el termómetro a la “people” y, si es la mascarilla, ni hablar.