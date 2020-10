DEBATE. Vergonzoso debate en el imperio, una prueba más de su clara decadencia, y ya ni deberían hacer los dos que faltan. Hasta Anduray y Jorge Cálix se habrían portado mejor.



HUMO. A sesión esta mañana otra vez los diputados virtuales. A ver si le entran, por fin, a la nueva Ley Electoral. Aunque la bulla es que ni por cerca hay humo blanco todavía.



VIEJA. Ajá, y quiénes creen ustedes que son los más felices, como lombrices, si no hay nueva Ley Electoral y van a las primarias y a las generales con la vieja. ¡Adivinaron!



FILAS. El viudo alegre, la rubia peligrosa y Nery Cerrato cerraron filas ayer alrededor de “Netanyahu” en El Paraíso y proclamaron su próxima victoria. El “resignado” de El Hatillo jura que tienen el 70 por ciento del PN.



PACTO. Pues, hombre, Hilario, el domingo 11 de octubre será el lanzamiento de YR, pero por el Zoom, no en un mitin político, por el desmadre del covid. Viene con la propuesta un “pacto por Honduras”.



BARTOLO. Para que ya dejen de echarle el clavo por esas caravanas, Bartolo manda a decir que el convoy que sale esta madrugada de SPS, tiene cero posibilidades de llegar a USA, así es que, ya están sabidos.



OPERACIÓN. Júpiter, la operación del MP, le cayó a Waleska y a su esposo por los 50 millones en mascarillas que le vendieron a Invest, aunque la diputada jura que devolvieron el chequecito y que no hubo bisnes.



PREMIO. Los trillizos del RNP están lanzando la casa por la ventana, no por el éxito de la enrolada o porque alguno de los ilustres esté de manteles largos, sino por el premio que se acaba de ganar el poeta.



CASA. El poema “Los cisnes negros”, de Rolando Kattán, ha sido galardonado ayer con el XX Premio Casa de América de Poesía, así es que, no hay más tren que el que pita. Congratulations...



ATIC. Esta vez le jugó el abono a Marquitos a su llegada y salida de la ATIC. Cuando arribó le gritaron hasta lo que ya no y cuando salió lo agarraron a huevazos.



BRICEÑO. El más enfurecido era Miguel Briceño, que reapareció en escena, indignado –dijo- por los hospitales móviles y por el dinero.



LINCHAN. Era jauría de periodistas que lo esperó hasta con almuerzo a la llegada y a la salida. Hasta con pancartas lo recibieron esta vez y, por poquito, lo linchan en plena calle.



MAFALDA. Ha muerto Quino, el diseñador gráfico argentino que inmortalizó la caricatura protesta y contestaría con su controvertido e inolvidable personaje, Mafalda. Saludes les deja. Falleció ayer allá en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años. ¡Ahhh!, pero no por covid.



GATOS. También ha fallecido el Sambunango Teleño, el fundador de Los Gatos Bravos, Alfonso Flores, a su casi 92 años. Y, se aclara que murió por problemas cardíacos, no por covid.