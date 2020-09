CANAS. Apareció JOH en el Zoom, ya sin barba y sin canas, hablando con la “people” sobre la reapertura. A ver si le paran bola con las medidas, porque la reactivación económica no se puede detener.



GATOS. Será atravesado Bolsonaro. Tanto la Amazonía como el covid le han pelado el eje, pero acaba de sancionar una ley para mandar al mamo a los que maltraten a perros y gatos.



DEBATE. Gran expectación por el debate de anoche. En una radio entrevistaron a un presunto corresponsal en la capital federal, que solo le faltó decir ¡viva Biden, hijos del maiz!



TURNO. Caramba, compa, como dice aquel, todas las semanas hay uno o dos lanzamientos en el PL. Apenas anteayer se lanzó el otro general, y ayer le tocó el turno a Eleazar Ramos, el veterinario. La bulla es que hoy se lanza Chilo.



PASO. Pero, mientras unos se lanzan de a veinte mil metros de altura, otros se rajan, como JLM, que ayer mandó carta anunciando que mejor da un paso al costado.



OLLAS. Otro que no tarda en batirse en retirada -y anunciar que se une a YR- es “voz de muerto”. Y que sople, porque si no, cuando llegue va a tener que raspar las ollas.



COMBATE. Será cierto que LZ y sus peluches se aprestan a convocar al Central Ejecutivo, para aplicarle los estatutos a YR, y dejarlo fuera de combate. “I can’t believe it”.



CULUCAS. Cuento tres, reclutas, y han comenzado a reconstruir con concreto whitetopping la carretera entre Siguatepeque y La Esperanza, advirtió ayer JOH, y de paso ordenó 50 pechadas, 100 lagartijas y 500 culucas si no cumplen... ¡Ahhh! Y sin derecho a rancho.



DÚO. Otros dos pandoros, es pa...fuera que van, incluida la “jampedrana”, y con sobreseimiento definitivo, así es que, todos los caminos indican que el dúo dinámico ya es historia.



ONU. Lisandro le mandó carta al portugués de la ONU, no para pedirle que se ponga vivo con la vacuna aquella, sino, para solicitarle, si no es mucha molestia, que incluya a Taiwán entre sus miembros. Ni van a toser con Pekín.



PESCAR. Ajá, y que será preferible, que le den el pescado frito en la boca a la “people”, o que le enseñen a pescar. En vez de buscar el mercado de 1,300 millones de Pekín.



RAYO. Otro que mejor tiró la toalla, solo que no en política, sino, como vocero de Invest-H, es Gustativo. Manda a decir en un boletín que ahora se entiendan con René Pinel, el “rayo veloz”.



REYNEL. Por eso dicen que solo el que no llora... Despelote y medio el que armaron los vecinos de la Reynel Fúnez con la toma de la carretera hacia el sur, pero, solo así los oyeron en la AMDC, padre...



ETÍOPE. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir el etíope de la OMS, porque, mientras no se haya palmado el último de los humanos por el covid, todavía “hay esperanza”.