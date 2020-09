BCIE. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal es que, gracias al BCIE, van a continuar con el corredor turístico entre La Lima y Tela y la carretera entre la capital y Danlí. Como Marquitos se mamó el pisto de ambos proyectos en los hospitales aquellos.



PÍO. Hay que darle gracias a Dante Mossi, porque ni el viudo alegre ni la rubia peligrosa ni los diputados liberales ni de Libre han dicho ni pío por el desvío del billete. ¡Ahhh!, y a JOH, que mandó a sus emisarios a negociar al BCIE.



MARLON. Reaparece Marlon, el brother de Wenceslao, y anuncia que se va con YR con todo y su alero del alma, Alan Ramos, el alcalde de Puerto Cortés.



AYOTE. La bulla en los pasillos del CCEPL es que hay gran canillera entre los peluches de LZ, porque parece que todo iba viento en popa y ahora se les empieza a ahumar el ayote. Será.



PAJARITA. La guapa Olguita se suma al “resignado” de El Hatillo y pide que, por favor, ya no más pajarita con los hospitales móviles. Será.



CARNAVAL. Otro sapo al agua... El general Luis Alonso Maldonado se vuelve a lanzar en el gonfalón rojo-blanco-rojo, así es que el carnaval no se detiene.



NUEVO. Pues, hombre, Hilario, Toncontín tiene nuevo administrador a partir de hoy y la “people” de InterAirports manda a decir que dejan todas las terminales certificadas y con más pasajeros que hace 20 años.



CAMBIO. ¡Ahhh!, y también personal altamente capacitado y líneas aéreas a bajo costo, aunque la “people” de PIA llega hoy y el Peter promete un cambio de 180 grados. A ver, dijo el cieguito.



CAITE. Por lo menos en SPS ya les cayó el veinte de que el Villeda Morales terminará pagando los platos rotos y que pasará de zapato a caite. Hasta cuándo se les vino a alumbrar el foquito.



REGIÓN. Lo cierto es que en toda la región solo hay un aeropuerto internacional por país, menos aquí, así es que, al final, nos guste o no, solo quedará Palmerola y todos los demás serán para vuelos domésticos.



POBRES. Y, para terminar de rematar la cosa, los pobres aeropuertos de SPS, la “jeiba” y Roatán ahora serán administrados por el Estado. Qué tal. El tiro de gracia, papa...



VIÁTICOS. Qué divertido. Ahora resulta que en el nuevo Invest-H dan más viáticos por un viaje a SPS que a Turquía. ¡Habrase visto!, como dice aquel.



DEBATE. A escasas horas para el debate de esta noche, en Florida enchacharon y metieron al mamo al exjefe de campaña de Trump, porque marimbeó a su esposa y se quería suicidar. Es que el presunto magnate tiene unas amistades...



MADRID. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean que no solo aquí es burra la “people”, allá en Madrid hay hasta manifestaciones en las calles en contra de la mascarilla y de volver a la encerrona.