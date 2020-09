TRONÓ. Cuál pandemia, cuál desmadre por el confinamiento, cuál desempleo y otras hierbas. El fin de semana le tronó con la actividad política de los distintos movimientos. Qué tal en enero.



CHOCAN. La “people” de Juntos Podemos y de los sin cabeza por poquito y chocan en la zona de occidente. Allá anduvo “Netanyahu” y el “papi”, el uno en Lempira y Ocotepeque y el otro en Copán.



CARNE. En Gracias, la cabecera, reapareció Toño Morro, en carne y hueso, ahora como candidato a diputado de Juntos Podemos por Lempira. “Netanyahu” llegó acompañado del “resignado” y de la “resignada” de JOH, aunque la bulla es que el hombre está con el “papi”. Será.



FIRMES. En el búnker del “papi” aseguran que en Copán se le pusieron a la orden todos los alcaldes, diputados y dirigentes azulejos, todos firmes con el movimiento Unidad y Esperanza.



OSCURAS. “Netanyahu” dijo en Gracias que la unidad del PN pasa por las urnas y no por “negociaciones oscuras bajo la mesa”. ¡Vaya, jodido!



PASO. En Comayagua columbraron a YR, acompañado de los Sabillones y otras hierbas. La bulla es que “voz de muerto” no tarda en dar un paso al costado y unirse a su barco. ¿Y JLM?



CARTAS. En el PL se confirma que los Elvin, las Marcias y las Waldinas ya presentaron cartas credenciales en el movimiento de YR. Ajá ¿y el oráculo?



CHICO. Silvio Larios, el expresidente y ahora gerente de la Chico, debutó el fin de semana como candidato de YR a la AMDC, apoyado por el transportista Jorge Lanza y otras hierbas.



MANTO. A la candidata de los cinco movimientos oficialistas de Libre la columbraron, junto a Carlón, su cuñado, en sus dominios de las pampas olanchanas, en Manto, donde tuvo misa con sus dirigentes.



MILENIO. Avisa JLM desde ya que Honduras tiene como en el banco una nueva aplazada en la Cuenta del Milenio para el 2021, y que saldrá “pior” en el porcentaje de corrupción, lo que significa que seguirá.



NAZI. Hasta el zar de la propaganda nazi ha salido a bailar en la campaña gringa. Trump miente, miente y miente, como Goebbels, asegura Biden. Y el magnate jura que su rival ya está chochando.



FÚTBOL. Por cierto que ambos púgiles saltarán mañana al cuadrilátero, en el primero de tres debates y Trump está pidiendo que antes le hagan una prueba antidoping a Biden, como en los partidos de fútbol.



DORMILÓN. El magnate le ha clavado el “dormilón” a Biden, como le decían aquí a Reina en tiempos de la locomotora. Do you remember?



JUEZA. Para que vean que Trump no anda con babosadas, el sábado nominó a la Suprema a su jueza conservadora, antiaborto, católica prácticamente y madre de siete hijos, todo lo opuesto de la magistrada progresista y feminista que murió.