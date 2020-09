CHICLE. El de los chocoyos jura y perjura que los 60 de la bancada azuleja están hechos un chicle y que no hay tales que los sin cabeza y los olivistas se están dando en la torre, como juran algunos chuscos. Y, que le dé dengue al Tommy si está mintiendo, dice.



SUPERARON. La “people” de InterAirports manda a decir que misión cumplida con los aeropuertos y asegura que más bien superaron las metas establecidas en el contrato. 1,650 millones invertidos y 3,817 millones pagados en canon al Estado.



PETER. O sea que, a partir del próximo martes, hay nuevo operador en Toncontín. El Peter de PIA, Palmerola International Airport, asegura que le darán vuelta de calcetín a todos los servicios e instalaciones, acompañados del Operador de Múnich. Hasta no ver, no creer, papa, como dijo ST.



COLAS. El Peter asegura que a partir de la otra semana se acaban las colas, para el prechequeo, y que tendrán un equipo de bioseguridad que ni en el aeropuerto de Miami existe. Ummmm... ¡Ahhh!, y ahora habrá hasta clínica con médico y todos los mikis dentro de Toncontín. A ver, dijo el cieguito.



CAMBIOS. Canillera en el Servicio Exterior ante el anuncio de Lisandro de que vienen más cambios. El clavo es para los “europeos” y “gringos” que traen de regreso a estos arrabales.



RONCHA. Pero en Cancillería hay roncha, porque dicen que a los “intocables” no los mueven ni a cañonazos, no digamos a los que son ahijados. ¿Verdad, LS?



MITCH. Dante Mossi avisa que la pandemia causará una crisis “tres veces más intensa”, o sea, “pior”, que la causada por el Mitch en 1998. Ni sabe el pobre Dante de dónde le van a caer por estar diciendo esas cosas.



FEDERICO. Y, si Dante no cree, que le pregunte a Federico, el otro ex del BCIE. Cuando el Mitch hasta Clinton vino a estos arrabales, pero hoy resulta que allá están “pior” que aquí, con más de 200 mil palmos.



AIRE. Pues, hombre, Hilario, otra semana más y todavía no arranca el hospital móvil de SPS de Marquitos. Y, el de la capital, ni hablar. La muchacha de Invest avisa que el aire del móvil de SPS todavía no enfría.



MIEL. El “resignado” de El Hatillo aclara que él tampoco es mal hablado, pero pide que ya se dejen de pajarita con esos hospitales móviles. Pero su concuño asegura que todo es miel sobre hojuelas.



OMS. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir el etíope de la OMS, que por el momento “solo” urgen de 35 mil millones de verdecitos para apertrecharse de vacunas y test, y pregunta que quién se apunta con las aportaciones.



COLA. Pero, si no pueden con los 35 mil millones, dice el etíope, que aflojen aunque sea 15 mil, que es lo urgente, así es que, hagan cola... hagan cola... en orden, por favor, en orden... no se aglomeren... quién da más...