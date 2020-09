FERIADÓN. Pues, hombre, Hilario, aprobado el decreto en el hemiciclo para trasladar el feriadón morazánico para la primera semana de noviembre, así es que, a alistar maletas se ha dicho.



PITOS. Solo los transitorios salieron cachinflín y neles pasteles. A la hora de la hora, la bancada del olanchano no se volvió a presentar, ni con pitos ni con vuvuzelas.



BOLOS. La Asociación de Bolos de la Capital, ABC, le manda a preguntar al Sinager que cuándo puercas piensan reabrir los chupaderos, y amenazan con quejarse ante el Conadeh por la violación a sus derechos humanos.



PCM. La bulla en los pasillos de Palacio es que no tardan en volver a la carga con los PCM aquellos, los que visibilizaron a Suyapita y otras hierbas.



BARTOLO. Será cierto que a finales de la otra semana sale una nueva caravana de la gran terminal de SPS. A propósito, qué se habrá hecho Bartolo, dónde se habrá metido.



OLEADA. La Araujo y compañía mandan a decir que se avecina una segunda oleada de covid, dentro de dos o tres semanas, producto de la reapertura.



BURRA. El problema es que la “people” sigue de burra y no hace caso. O no usa mascarilla y, si se la pone, la anda de diadema o de corbata.



ALTURA. Se queja JOH de que los organismos internacionales no han estado a la altura de la pandemia. No mencionó nombres, pero, muchos cuestionan que, empezando por la ONU y su apéndice, la OMS, no han hecho nada ni por ayudar a los países más afectados ni por castigar a China.



MOTO. Quién entiende a la “people”, y a los gremios. Una presunta abogada iba en una moto allá en Atlántida, sin documentos, sin casco y, de remate, le quitó el arma y mordió a un chepo.



SERIOS. Que vayan a ver qué le pasa a cualquiera que haga eso hasta en los países civilizados, como en USA. Los chepos gringos hasta les disparan, y por la espalda. Pero, allí están los abogados, brincando. Sean serios, como decía JTR.



RAYO. Lisandro juramentó por el Zoom a María Dolores, como la nueva embajadora en la Madre Patria, en reemplazo del “rayo veloz”. Qué suerte de doñita, jodido.



AMDC. La Zacapa de la AMDC ya ha confirmado que el carnaval y otras hierbas por el 442 cumpleaños de la capital queda cancelado, así es que, se bailaron los que ya estaban practicando a mover el esqueleto.



PUEBLOS. Para que vean ustedes la idiosincrasia de los pueblos, Bolsonaro más bien ha aumentado de popularidad en vez de caer, a pesar de lo mal que ha manejado la pandemia, con 139 mil muertos, más la destrucción de la Amazonía.