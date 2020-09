IHSS. ¿Aguantará el IHSS, así como está, que le zampen 3.4 millones de afiliados de un solo pencazo? La propuesta es buena y humanista, ¿pero es real? Que le pregunten a “Mel” cuando quiso meter a los maestros jubilados.



MATEO. Será cierto que quieren revivir, como a Lázaro, Ciudad Mateo, el triste y fracasado proyecto habitacional de Las Tapias. ¿Y Guacerique II?



CENSO. Hasta hoy será la sesión por el Zoom en el CN y Kevin manda a decir que si le dan viento a los transitorios, el censo provisional viene y nadie lo detiene, y el 5 de diciembre se lo entregarán a los partidos, así es que ya están sabidos.



TIME. Se bailaron los ricos y famosos de aquí que todos los años viajan a NY a despedir el año. Desde allá mandan a decir que, gracias al covid, la celebración en Time Square queda cancelada. ¡Vaya, jodido!



TÍO. A otros que han columbrado en NY, despidiendo el año, es a dos izquierdistas de cafetín catrachos, el 31 de diciembre, a las 12:00 de la noche, con el sombrero de copa del Tío Sam, gritando a todo pulmón el conteo regresivo: Twelve... eleven... ten... nine... eigth... seven... six... five... ¿Verdad, MP?



ONU. Es hora de pasar de la teoría a los hechos, en otras palabras, de la casaca a la realidad, le manda a decir JOH al portugués de la ONU sobre el rollo del cambio climático.



CREATIVOS. En su discurso ante la ONU, vía Zoom, JOH también le pide a los ilustres del elefante blanco mundial ser más creativos —como le encanta decir a Willito— y crear un foro de líderes y expertos para salir del desmadre creado por la pandemia.



BROTHER. La bulla en el búnker de Juntos Podemos es que el brother del “resignado” de El Hatillo acaba de desertar para el otro bando, por “diferencias irreconciliables” que tiene con MP, el candidato a la AMDC del movimiento.



AMDC. Por cierto que en el Comité Central hay “priocupación” porque, según la encuesta Le Vote y otras hierbas, ninguno de los dos candidatos a la AMDC ha cuajado como se esperaba. Será.



COPECO. En los pasillos de Palacio se asegura que Miguel Zúniga, coordinador de aldeas de Chávez Madison, será el nuevo ministro director de Copeco, en reemplazo del bombero.



NOTABLE. La Araujo, la ex de Salud, presentada como notable de Juntos Podemos para vigilar no el dengue, sino que se cumpla una “campaña de altura y respeto” en el PN.



MEZA. Gran consternación y pesar en medios periodísticos por la muerte —por covid— del capitán José Domingo Meza, exportavoz de las Fuerzas Armadas, el vocero más accesible y amable con la prensa de los últimos tiempos. QEPD.



VIANA. Lempira Viana, candidato presidencial del nuevo partido Lidher, ha confirmado que el capitán retirado Meza iba de candidato a la AMDC por su organización política.