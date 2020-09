VIEJA. Hoy vuelven las sesiones en el hemiciclo para entrarle al tercer debate de la nueva Ley Electoral. Pero, la bailarina asegura que ya todo está cocinado entre los tres tristes tigres del tripartidismo, para darle viento a los transitorios e ir a las primarias con la vieja y con el viejo... La vieja ID y el viejo censo.

AMDC. Más candidatos en Libre para darle la pelea a Chávez Madison o a Mario Pineda por la guayaba a la AMDC. Ya estaban Beatriz y Aldanita y Will Méndez lanzó ayer a la periodista Lidieth Díaz.

VIUDO. Reapareció el viudo alegre, desde sus dominios en la Sultana de Oriente, con un mensaje claro y contundente a favor de “Netanyahu”.

VALIENTE. Sepa Judas si el mensaje lleva dedicatoria, pero Celín manda a decir que “ser nacionalista valiente es tomar decisiones a lo interno del partido, sin temor a nada ni a nadie que quiera manipular”.

AMENAZAR. “Ser nacionalista valiente no es dejarse amenazar, sino que defender con respeto y dignidad el triunfo del próximo presidente de Honduras, Mauricio Oliva”, dice el viudo ardiente.

FOTOS. En esas redes han revoloteado las fotos del trillizo del RNP que viene llegando de los territorios de San Juan Pablo II y de Lech Walesa, donde visitó la fábrica de las ID.

HÉROES. Por eso dicen que los hondureños “somos diferentes”. Sepa Judas qué orates –y a lo mejor por razones políticas- mancharon el mural que pintaron cerca del Hato de Enmedio, en honor a los héroes de la pandemia.

DAÑO. En el mural aparecen médicos, enfermeras, policías, en fin, pero los orates desquiciados se pasearon en la pintura. Qué daño o qué mal le hace ese homenaje a nadie.

DIVORCIO. Que su esposa le acaba de pedir el divorcio después de 32 años de amarre, manda a decir el pastor Guillermo Maldonado, quien es originario de Langue, Valle.

PASTOR. Y esto que el hombre casi seguro no bebe, no fuma, no mujerea, no parrandea, no baila pegado, en fin, pero ya ven. Bienvenido al club.

GUERRAS. Pues, hombre, Hilario, a menos de mes y medio de las elecciones, el imperio ya supera las 200 mil muertes por coronavirus. Más fallecidos que en las guerras de USA en Corea, Vietnam, el Golfo, Irak y Afganistán.

LEÑA. Los más felices, como lombrices, son los demócratas, no por los palmos, sino, porque ya tienen más leña para atizar el fuego en contra de Donald Trump.

GORRA. Y, para terminar de rematar la cosa, Putin habló ayer ante la ONU –por el Zzoom- y aprovechó para darle carita al imperio con su vacuna contra el covid, el Sputnik-V. ¡Ahhh! y se la ofreció de gorra a la ONU.

CHOTO. A ver si el portugués de la ONU se pone vivo y aprovecha a Putin regalón para pedirle vacunas de choto para los tercermundistas, como estas honduras.