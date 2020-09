DENGUE. El “Niño Gualaco” jura que será el primerito en denunciar si quieren obligar a un empleado público a apoyar a determinado movimiento del PN. Y que le dé dengue a Walter Chávez si está mintiendo, dice.



ASIÁTICO. Reaparece el asiático, Chang Castillo, ahora como candidato a regidor en la fórmula de Chávez Madison a la AMDC. A ver qué tal le va al suegro.



SALUD. La jefa del Laboratorio de Virología ha reaccionado indignada por lo que ha salido a bailar en esas redes referente a que botaron diez mil pruebas covid. “Es injusto”, dice, que jueguen de esa manera con la salud de la “people”.



SEIS. El Grillo y otras hierbas están convocando para hoy a la sede del MP —en la capital y en SPS— para exigir requerimiento fiscal en contra de Marquitos, porque dicen que ya pasaron seis meses de la compra de los hospitales, y nada.



CLAVOS. Será cierto lo que juran en esas redes, de que LZ viajó hasta la capital federal a clavear a YR en el Departamento de Justicia y en el Departamento de Estado. Será posible.



TRAIDOR. Al diputado David Reyes no tardan en expulsarlo del partido de SN y en acusarlo de traidor, salta tapias, roba gallinas, come cuando hay... El motivo: el sureño admite que tiene muchas diferencias con los asesores de Salvador.



VAPOR. A todo vapor la Asamblea de la ONU, pero virtual, al igual que el zoom de “Netanyahu” por el desmadre de la pandemia. A ver si algún presidente se avienta y llega a NY en carne y hueso.



SECUELAS. Le manda a preguntar JOH al portugués, en su discurso, que qué puercas piensa hacer la ONU para enfrentar las secuelas del coronavirus. Qué esperanzas. Si ese es el elefante blanco más grande del planeta.



PADRE. Otra vez ha pedido JOH a la ONU que se declare a las maras organizadas y a los narcos como terroristas, pero no se oye, padre...



VERDES. También pregunta JOH que por qué —siendo Honduras uno de los países más vulnerables del planeta— no le dan el billete de los Fondos Verdes del Clima. “Yooooo... solo pregunto”, dice el hombre.



COLAS. A oídos de los trillizos del RNP, en las largas colas que hay en las afueras de sus aposentos, hay denuncias de que los vigilantes cobran moje por dejar pasar a la “people” y que sigue el festín de los tramitadores.



SAGA. El dúo dinámico del CNA volvió a sacar a bailar a Waleska y compañía en su nueva saga sobre el covid en el Invest-H en los tiempos de Marquitos.



CIEN. El Juanca del Cohep y compañía mandan a decir que solo los salarios de la burocracia y el pago de la deuda se llevan el cien por ciento de todos los impuestos que la zarina espera recaudar en 2021. Qué tal. “I can’t believe it”.



ALTA. Sepa Judas por qué, pero a una alta funcionaria le han clavado la “Kardashian” hondureña.