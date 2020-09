AÑO. Feliz JOH por los resultados de su llamada ayer con Netanyahu –el de allá-, a quien felicitó por la fiesta Rosh Hashaná, el Año Nuevo de los judíos.

EMBAJADAS. En un comunicado oficial le mandan a decir a Netanyahu que lo que más esperan para este Año Nuevo judío es la apertura de la embajada de Honduras en Jerusalén y la de Israel en Tegus.

HISTÓRICO. “Esperamos dar este paso histórico antes de fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita”, avisa JOH en un tuit. No tardan los “amigos” de Israel en poner el grito al cielo.

SUPREMA. Acaba de morir la jueza progresista y feminista de la Suprema imperial y los Trump y los Biden ya están en un pleito perro por su vacante. Trump ya anunció que esta semana mandará su candidata al Senado y los demócratas dicen que primero las elecciones.

OTRA. Al olanchano no le quedó de otra, en misa por el Zoom con sus coordinadores y movimientos, que aceptar ir a internas, así es que, no hay vuelta de hoja.

TETÉ. Mejor para el bigotudo, porque cada vez son más los rumores de que anda en la onda de una constituyente para no sé qué, aliado con no sé quién, y que aquí que allá, yo no fui, fue Teté...

PUTIN. Unos chuscos juran que le quieren dar vuelta de calcetín al sistema de gobierno y crear un régimen parlamentario, como acaba de pasar en Bielorrusia, solo que allá la “people” se le revolvió a Lukashenko y parece que ya ni Putin lo salva.

TAXISTA. Hasta de taxista le hizo el “jampedrano” en su gira por las pampas olanchanas y asegura que la “revolución de la esperanza” ya conquistó esas tierras. A ver qué tal le va a DB ahora que ya aparecieron YR y LZ.

ZOOM. Los de Juntos Podemos están modernizados y llevan la campaña por Zoom y en carne y hueso. “Netanyahu” le mandó mensajes en vivo, vía celular, a sus dirigentes de los 18 departamentos y sus coordinadores se desplazaron por tierra a los municipios.

COLA. El diputado Roy asegura que los 13 alcaldes de Copán ya se le pusieron a la orden al “papi” y que hay hasta cola de gente pidiéndoles diputaciones. Será.

MISA. El “papi” tuvo misa con sus colegas de Comayagua y les aconsejó que hagan como Don Castor, con cuentas claras, amistades largas.

COMITÉ. Ojalá que los sin cabeza monten su propio equipo de prensa, porque el que manda los boletines es el mismo de Reinaldo, es decir, del Comité Central, y no se mira bien que el partido le lleve las relaciones públicas a una corriente en particular.

DIPUTADO. Chilo Cruz manda a decir que va de diputado con YR y ya anda trabajando en todo FM.

DOS. Pues, hombre, Hilario, a partir de hoy, se supone, la “people” ya podrá salir de dos en dos y también se inicia la reapertura de los restaurantes.