MACHO. Bolsonaro manda a decir que esa cantaleta de “quédate en casa” es para débiles y “people” del otro bando, que el macho-macho anda en la calle y sin mascarilla, jodido.



KALIMAN. Paciencia, mucha paciencia, mi pequeño Solín, como decía Kaliman, pide Alba Consuelo, porque otra vez no hubo entrega del llevado y traído hospital móvil de SPS. Y, el bueno del Boquín, le echó la segunda.



PAJA. Que no es mal hablado, manda a decir JOH, pero los próximos gobernantes de este país de Alicia deben estar sabidos que la “people” ya no les aguantará “más paja”. En otras palabras, cero casaca, como dice la bailarina.



HECHOS. “Lo que la gente quiere son hechos y no palabras”, le dice JOH a sus sucesores en la silla de Palacio, aunque no mencionó nombres de los posibles.



PAJERO. De inmediato salió al paso LZ, que ha hecho campaña a puro JOH, y le contestó que tampoco es mal hablado, pero que “el pueblo no es pendejo...y ningún pajero del Partido Nacional gobernará Honduras en muchísimos años”. Será posible.



ETÍOPE. El etíope de la desorganización mundial de la insalubridad, dice que es “inaceptable” el número de palmos semanales por covid, en el mundo.



OMS. ¡Qué barbaridad! Tiene razón el etíope de la OMS. Ni esos inútiles de la FIFA ni esos inadaptados sociales de la NFL ni esos termocéfalos de la Cepal han hecho nada contra el covid. Pobre, pueblo, pobre...



FUEGO. Bien dicen que, donde fuego hubo, cenizas quedan. “Voz de muerto” y YR fueron compañeros en el “poder ciudadano” y ahora es el primero es decir que si YR se lanza, será el primero en dar un paso al costado y unirse a su candidatura.



CANCELADO. Caramba, compa, como dice aquel, tanto tiempo que los danlidenses estuvieron esperando la reconstrucción de su carretera y el proyecto acaba de ser cancelado.



POWER. La “grata” noticia sobre la cancelación del proyecto carretero Tegucigalpa-Danlí la ha confirmado Invest-H, la nueva power de la red vial. El pisto de la obra ya estaba, pero Marquitos lo redireccionó, para la compra de los hospitales aquellos.



CARA. Ojalá que el viudo alegre y la rubia peligrosa, que son diputados por El Paraíso y dirigentes azulejos, digan pío y saquen la cara por su pueblo.



NUNCA. Pues, hombre, Hilario, después de 14 años del Frente Patria y Justicia en el poder, Fredy Cerrato asumió ayer el mando en el Colegio de Abogados y manda a decir que ese gremio “nunca más” volverá a guardar silencio ante el irrespeto del Estado de derecho.



ALIANZA. Por cierto que algunos ilustres de la oposición –no todos- andan envalentonados por lo que pasó en el CAH con la alianza opositora y creen que, si se logran unir a nivel de partidos, los cachurecos “es pa...fuera que van”... Será.