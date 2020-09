ENERGÍA. Todo parece indicar que la CREE salió aumentada y corregida y dio en prelación de pago a un grupo generador de energía que alcanza casi el 52% de la generación de energía en el país.

MONOPOLIO. A propósito de concentración monopólica de energía, la bulla que andan es que hay en marcha una investigación. A ver qué dicen esos informes...

ROATÁN. Intervenido el sistema de salud en Roatán por órdenes directas de JOH. Manda a decir que instalarán un hospital covid en la iglesia adventista, repartirán 10 mil mascarillas y mandarán tres mil pruebas rápidas.

RECTORA. Reaparece la rectora con un sesudo análisis del Iudpas sobre el proceso electoral y otras hierbas. Piden la segunda vuelta, regular la cosa aquella de la reelección y contarle las costillas, pero de verdad, al financiamiento de las campañas políticas.

FERIA. El problema es que la mentada Comisión de Política Limpia salió más cachinflín que un mortero de feria, y a puras cachas le ha contado las costillas a un regidor de allá, del C del M.

NADIE. Como beca para los amigos está muy bien la política limpia. En realidad, no es culpa de ellos, sino, del sistema. Aquí, a los grandotes, nadie los toca.

LUZ. Los dos dígitos vienen y nadie los detiene, papa... ¡Ahhh! y en los dominios de “Netanyahu” ya le dieron luz verde al traslado del feriadón en honor al paladín a la primera semana de noviembre. Qué bueno.

TILE. Lo otro bueno es la reapertura, despacito, de los restaurantes. Los pobres meseros, cocineros y vigilantes la han estado viendo tile estos seis meses.

HAMBRE. La “people” ya no aguanta, hombre y, si la economía y los negocios no se reabren, los palmos ya no serán por covid, sino, por hambre. No hay finanzas que resistan más encierro, entierro y destierro.

FORMAL. De todas maneras, en quien se ha paseado la encerrona es en la economía formal. Los informales, que no pagan impuestos ni salarios fijos ni seguridad social, han estado trabajando bajo-bajo.

APOYO. Hasta las funerarias realizaron ayer una protesta de ataúdes caídos y una marcha con sus carrozas fúnebres. Y mandan a decir que tienen el apoyo de Frankenstein, del Hombre Lobo y de Drácula.

CLAUDIA. Saludes les dejó Claudia Barrientos, pero antes recibió la Gran Cruz con Placa de Oro, en los dominios de “Netanyahu”. Manda a decir que se lleva a Honduras en el corazón y que desde los territorios del Almagro seguirá al pendiente de estos arrabales.

AMIGO. Feliz, como una lombriz, el ahijado de JRHA, porque ayer ya presentó credenciales en la White House. Lo recibió el magnate y le mandó saludes a su amigo JOH.

JUNGLA. A ver cuándo presenta las suyas María Dolores, allá en la Madre Patria. Por cierto que NG, el que estaba, anda juco porque lo trajeron de regreso a esta jungla.