FACTURA. “Hay favores –dice el cardenal- que después pasan factura”, y por eso ni siquiera se les cruzó por la mente pedirle el bono solidario al gobierno, para los curas viejitos.



BONITO. A la Confraternidad Evangélica le ha llovido sobre mojado, por haber pedido el bonito, aunque sus líderes han reiterado que solo es para los pastores viejitos y acabados.



EVELIO. El problema, dicen unos chuscos, es que cuando se habla de pastores, el primero que se le viene a la mente a la “people” es Evelio y compañía, y los que no lo topan creen que todos los pastores viven como él.



CNE. Pues, hombre, Hilario, Ana Paola ya es, a partir de ayer, la mera poporoila del CNE, así es que, no hay más tren que el que pita. Y, dentro de un año, cuando vengan las generales, será Kelvin.



MAÑANA. Llueva, truene o relampaguee, manda a decir Kelvin, mañana, a las 7:00 de la noche, harán la convocatoria a las internas, en cadena nacional.



RNP. Pero no solo en el CNE hubo traspaso del bastón de mando. En el RNP dejó la silla de comisionado presidente Kattán y asumió Brevé.



RELINCHAN. Lo anterior significa que a Libre le tocará la presidencia del RNP en pleno tracateo de las elecciones generales. Ya ven, y así tienen el valor de pasarse quejando, de sus concubinos azulejos. Como dicen las viejitas: De bien que están, que hasta relinchan.



HOJUELAS. A los sin cabeza le echan el muerto los refundidores por el divorcio con sus consortes azulejos. Cuentan que todo era miel sobre hojuelas, pero una llamada del líder supremo del movimiento de los acéfalos y todo se derrumbó dentro de mí... dentro de mí...



VUELTA. El cafetalero jefe de bancada le manda a decir a “Netanyahu” que dando y dando con la segunda vuelta. Ellos apoyan la nueva Ley Electoral a cambio de la vuelta de carnero. Y adivinen quién es el gran ideólogo.



CHORRERA. El Quintín jura y perjura que le van a pegar una marimbeada a los cachurecos en las próximas elecciones, que les recomienda que mejor desde ya empiecen a tomar Peptobismol, para la chorrera de aquello que dijimos. “I can’t believe it”.



FERIADO. Caramba, compa, como dice aquel, casi seis meses de encierro, destierro y entierro, y los empleados públicos ya se andan frotando las manos, porque ya viene el feriado morazánico.



COVID. Muy delicado de salud, por el covid, el capitán de navío José Domingo Meza, todavía ayer entrada la noche, según confirmó Coello. El exportavoz de las Fuerzas Armadas permanece en la UCI del Hospital Militar.



NUNCA. En el imperio conmemoraron ayer los 19 del 11-9 más divididos y enfrentados que nunca. Ni en estos paisitos de m..., como les ha dicho Donald Trump, se ha visto tanto desmadre por el racismo y la discriminación, como ahora en USA.