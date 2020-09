BONO. Les ha llovido a los pastores evangélicos por el bono que le pidieron al gobierno. El clavo se lo echan a AS y a OC. Los curas mejor se desmarcaron y dicen que ni han pedido y ni necesitan el tal bono.

DUELO. Para que vean las cosas que pasan en política, el alcalde de Santa Lucía va por la reelección por los sin cabeza, y el candidato de Juntos Podemos es su hermano. O sea que habrá duelo entre brothers.

BROMA. Será cierto que YR se lanza la otra semana. Ya empezó a dar declaraciones, así es que, parece que la cosa no es broma.

TUITS. Sepa Judas a quién le dejó ir el riflazo, pero dice JOH que es facilito “estar escondido enviando tuits”, o que lo llamen de la radio para hablar babosadas, en vez de ponerse a trabajar por la “people” que está jodida.

CULPA. Tan bien que iba el concubinato entre azulejos y refundidores. Pero, dicen que toda esa violencia doméstica es por culpa de la pandemia.

GREÑAS. Se habían jurado amor eterno, forever and ever, pero ya se volvieron a agarrar de las greñas. La bulla es que Libre acusará a sus ex de violencia psicológica, patrimonial y conyugal.

ALTAR. Lo divertido es que la agarrada de greñas se produce cuando ya se encaminaban al altar, a apenas 48 horas de la convocatoria a las internas, este domingo a las 7:00 de la noche.

PAOLA. Ajá, y con el desmadre de ayer en el Zoom, ¿habrá o no habrá convocatoria este domingo? To be or not to be. La fiel de la balanza será Ana Paola, hijos del maíz.

DEDO. La bulla en el hemiciclo es que el “lado oscuro” de Libre no quiere ir a internas, para escoger a sus candidatos a alcalde y a diputados de dedo. ¿Y el candidato(a) a la guayaba?

RNP. Ajá, primero era dele que dele con la nueva identidad y el nuevo censo y que si no, no iban a internas, pero, como los trillizos del RNP ya tienen todo listo, ahora se inventaron que si no hay nueva Ley Electoral, tampoco van.

RAZÓN. Qué le cuesta al olanchano decir que no quiere ir a internas, por la razón que sea, y punto, pero no debería seguir torpedeando el proceso, que no es de Libre, sino, de todos los partidos.

BOICOT. La otra cosa es que Mel con su nuevo boicot a las internas –ahora con la excusa de la Ley Electoral- se está confabulando –sin querer queriendo- con el sector de los nacionalistas que tampoco quiere internas. Ummmm...

FAVOR. A otros que el olanchano les está haciendo el favor es a las bisagras, que ya casi están listas y servidas, porque, con su nuevo bochinche obligará a sus “amigos” a volverlas a contratar.

VIEJA. El Tommy dice que no hay ningún problema en convocar a internas con la vieja y con el viejo, la vieja Ley Electoral y el viejo censo, pero las elecciones se realizarían con la cipota y el cipote.