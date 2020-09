VUELTA. Contenta la “people” porque en el Congreso por fin le darán “cristiana sepultura” a las bisagras, los partidos chiquitos, como la “desgracia cristiana” y el de Romeo. Andan desjuiciados viendo cómo le dan vuelta a la tortilla.



OTRA. Kikito y la Nueva Ruta juran que la nueva Ley Electoral deja abierta la puerta para otra reelección. Será posible. “I can’t believe it”.



MEJOR. Pero, si así fuera, se fregaron, porque el hombre ya ha jurado hasta de rodillas que neles pasteles, y le pide a quienes inventan eso que mejor busquen qué hacer.



CADENA. Todo listo, todos en sus marcas, para la convocatoria a internas este domingo. El llamado será en cadena a las 7:00 de la noche, con repetición el lunes a las 7:00 de la mañana, para que no quede ninguna duda.



BASTÓN. Por cierto que la lectura estará a cargo de Ana Paola, quien recibirá el bastón de mando de manos de Rixi en las próximas horas.



CHEQUE. Salvado Salvador. Hasta su propia oficina le llegaron a regalar un cheque de 100 mil yucas que le mandan los migrantes en USA.



SUERTE. Preguntan unos chuscos en esas redes que por qué Fito Irías y “me la pela” han sido los presidentes eternos –en todos los Congresos- de las comisiones de telecomunicaciones y de energía. Qué culpa tienen los otros de tener tanta suerte. Pura envidia que les tienen.



VIENTO. El Juanca del Cohep y otras hierbas demandan darle viento a la nueva Ley Electoral antes de este domingo, día de la convocatoria, y con cuentas claras, amistades largas.



RAZÓN. Tiene razón el Juanca y compañía. No hay nada “pior” para ahuyentar las inversiones y la generación de chambas que la inestabilidad política y social y, si no hay reglas claras y transparencia en las elecciones, una y otra cosa están como en el banco.



CARTA. Ahora, salir como PB, pidiendo reformas a la carta, esos son otros cinco pesos. Una cosa es demandar la claridad del proceso y otra, muy distinta, tomar partido. Pero, será él, o será el Toty.



CIEN. Felices los transportistas porque la Pyubani y otras hierbas ya les dieron luz verde para operar al cien, así es que, de ahora en adelante ¡sálvese quien pueda! en el transporte público, papa...



BURRO. Ahora, que hay que reabrir la economía, hay que reabrir. Decenas de empresas y comercios ya pegaron el macanazo, y el que es burro seguirá sin mascarilla y en la calle, con o sin medidas.



NUEVA. Semejante papa caliente la que le han dado a la nueva directora del Laboratorio de Virología. En los últimos días no han llegado ni a las 300 pruebas y habían prometido tres mil diarias.



COREA. Complaciendo peticiones de la ONU, Honduras dejará de exportar e importar mercancías de Corea del Norte. ¿Y será que le vendemos o le compramos algo al joven Kim?