TRES. Cuenta tres y le han mandado un informe completo, con pelos y señales, sobre el manejo del pisto de la pandemia, le ordena JOH a Alba Consuelo y a Invest-H. El plazo se vence en 48 horas, así es que, ya están sabidos.



TELE. El señor de la tele ya tiene partido otra vez. ¡Salvador de Honduras ya es una realidad!, así es que ya no habrá más lloretas, como dijo el olanchano.



BOLSA. Papos habrían sido los azulejos si no le inscriben ese nuevo partido a SN. Ya con su partido en el bolsa, difícil que Salvador se haga a un lado y apoye a otro de la oposición, lo que significa que la unidad se complica más. Además, lo habrían martirizado.



BASE. Para los refundidores resultaría difícil volverse a sacrificar y cederle la candidatura en bandeja de plata, no tanto para el olanchano, sino para la base de Libre.



DOMINGO. Ya todo está dicho y escrito, este domingo es la convocatoria a las primarias, así es que ya no hay para dónde. Y esta semana hay traspaso de mando en el CNE.



TIGRES. Pues, hombre, Hilario, ya llegó por quién lloraban, el dictamen de la nueva Ley Electoral. Lo bueno es que ya salió humo blanco entre los tres tristes tigres.



FIESTA. Si es cierto lo que dicen el de los chocoyos y JC, el delfín del olanchano, significa que por fin se le acabará la fiesta a los partidos bisagras. ¡Ya era tiempo!



MANO. Si las cosas salen como se piensa y ninguna mano peluda y flaca se sale con la suya, significa que el negocio de las tales credenciales pasa a “mejor vida”, desaparece la bequita automática al Parlacen, y ahora solo se pagará por voto recibido. ¡Vaya, jodido!



SIETE. El de los chocoyos explica, para el caso, que si una bisagra sacaba antes tres mil votos, con la ley actual recibía una marmaja de siete millones -por el bendito 15 por ciento de los votos que sacó el partido mayoritario- pero con la nueva ley solo recibirá 125 mil yuquitas... Ja... je... ji... jo... ju...



PULPERÍA. O sea, Sancho amigo, que ya no será “bisnes” tener una pulpería con el rótulo de partido político. Los chiquitos ya pusieron el grito al cielo.



MAMÁ. Ocho años de cárcel para la mamá de la palillona, mientras los pandoros y otras hierbas salen lisos, más libres que el viento. Y todavía se preguntan por qué el embajador aquel dijo lo que dijo.



MILLÓN. Para que vean la vida de excentricidades que llevan los funcionarios de esos organismos internacionales, que el presidente del BCIE tiene viáticos a su disposición por un millón de dólares. Y, el que no crea, que le pregunte a Montoya, exdirector por Honduras.



ARDE. Caramba, compa, como dice aquel, esa campaña en USA está que arde. “Estúpido” le dijo ayer Trump a Biden y el exvice le contestó que no tiene de los que ponen las gallinas.