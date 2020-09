b Qué súper divertido. Denuncian que el consulado de Honduras en Nueva Orleans cambió de local y se fue a zampar nada menos que al edificio donde está la migra. Ja... je... ji... jo... ju...

LOBO. A quién se le pudo ocurrir semejante “ideota”, irse a meter a la boca del lobo, donde está el ICE. Mejor no me ayudes, compadre. Ya pusieron la denuncia hasta en Telemundo, pero la cónsul no oye, padre... ¿Y Lisandro?

MILLA. Se queja el padre Milla de que en Libre nadie es libre, y que si piensa diferente y no agacha la cabeza, lo tratan de traidor y lo sacan a patadas. Será.

NUEVO. Todo listo, todos en sus marcas, para darle viento hoy al nuevo partido del señor de la tele.

COMA. En el hemiciclo aclaran que no le han cambiado ni una coma al llevado y traído contrato de energía que aprobaron la semana pasada, y que quienes lo negociaron fueron Ebal y el muchacho de la Sefin.

SUCIA. Lo que sucede, mandan a decir, es que sepa Judas quién ha desatado una campaña sucia en contra de “Netanyahu”, como lo de la presunta “desbandada” que sacaron a bailar.

CREE. Lamenta el patepluma que los ilustres de la CREE están apuntando mal su escopeta, cuando apuntan hacia el hemiciclo, porque el CN solo aprueba o imprueba y no negocia precios ni tiempos de los tales contratos. ¿Y Robertico?

APAGONES. ¡Ahhh! Y que le vayan a preguntar a la “people” de la “jeiba” y otras hierbas qué dicen de los apagones que tienen quebrada la pobre economía de la zona. Será.

RADIO. Avisa “Radio Viejo” que vuelve por una “curil” en el próximo Congreso y que va fijo en la tercera por Choluteca en la planilla del “papi”. Se dejaron quitar ese cheto los olivistas.

MODA. Está de moda la Sultana del Sur, porque allá columbraron el fin de semana al “jampedrano”, de la mano del Quintín, y tuvieron hasta caravana por toda la ciudad.

REITOCA. A Fabiola, la hija del dulce empresario, la columbraron en Reitoca el fin de semana, donde se dieron cita los alcaldes liberales del sur de FM, y le pidieron al “jampedrano” que la ponga de coordinadora del departamento.

ESTÚPIDOS. Todos los latinos son unos “estúpidos”, manda a decir Trump. Al que le caiga el guante... A los mexicanos ya les había dicho “delincuentes”, “violadores”, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, en fin...

VICE. La bulla en los dominios de Lisandro es que la vice de Cooperación va soplando de embajadora a los territorios de la Kirchner y su silla será ocupada por un embajador recién casado que está en las Europas.

PARO. Todo listo para el anunciado paro de hoy de los transportistas. Se quejan de que ni la Pyubani ni nadie en el IHTT les tira ni de aquellos que dijimos y ya no aguantan el hambre.