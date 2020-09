MILLÓN. Pues, hombre, Hilario, los trillizos ya sobrepasaron el millón en enrolados, así es que, no hay más tren que el que pita. A oídos de aquellos que no daban un cinco por los ilustres.



VOTO. El Tommy jura por el patepluma que no es cierto que, en plena pandemia, habrá aumento al valor del voto y que a cada partido solo le pegarán por los votos que saque. A ver, dijo el cieguito.



COSA. La otra cosa que asegura el Tommy es que tampoco es cierto que todos los partidos, incluidas las bisagras, integrarán las mesas, como presiona cierto personaje. ¡Ahhh!, y ya no tendrán derecho automático a una curul en el Parlacen, al menos que se la ganen.



FIRME. El “resignado” de El Hatillo corrió a aclarar que su concuño y compadre, el de los chocoyos, sigue firme con Mauricio Oliva y que van hasta el final, para que sea el pueblo el que decida, “no unos pocos”.



JUDAS. La aclaración se dio luego que, sepa Judas quién, se inventó que el de los chocoyos había salido barajustado para el movimiento sin cabeza.



SAPOS. Para que vean ustedes que en las internas cachurecas van a salir a bailar sapos y culebras. En esas redes también se inventaron que el Tommy y el patepluma se la habían dado.



JAMÁS. Que ya deje de mentir le manda a decir LZ a MZR, que jamás de los jamases le ofreció la candidatura de la alianza aquella en bandeja de plata, como lo anda pregonando a los cuatro vientos. El Amable de Colinas también insiste en que sí.



HECHO. En el gonfalón rojo-blanco-rojo ya dan por un hecho que YR se lanza en busca de la guayaba y que ya tiene coordinadores en casi todos los departamentos.



GANAR. Los que no se comen la tortilla así nomás no descartan una reunificación entre el PL y Libre si YR es el candidato, pero, la jodida, dicen, es que primero tiene que ganar las primarias y LZ lleva la delantera.



CLAUDIA. Saludes les deja Claudia Barrientos, la pupila de Almagro, y se marcha de estas latitudes. Pero manda a decir que volverá, como McArthur.



VAPOR. Se inicia la cuenta regresiva para el mamotreto del presupuesto y mandarlo a los dominios de “Netanyahu”. “Willito”, la zarina y el “digital boy” trabajan a todo vapor.



FERIAS. Una buena noticia para los consumidores es que hoy se reabren las Ferias El Lempirita, de Banasupro, donde la “people” compra con las tres “B”: bueno, bonito y barato. Y con medidas de bioseguridad, manda a decir Luis Pinel.



DÍGITO. Ajá, y el segundo dígito, cuándo puercas. Entre más se tarden los ilustres de la multisectorial, más cuesta arriba será la recuperación.



BURRO. Si ese confinamiento no ha dado bola en ningún lado. Lo único que ha hecho es pasearse en la economía. Además, el que es burro, es burro, y sigue en la calle con o sin encerrona.