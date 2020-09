HIJO. “CREO” le clavaron a la nueva coalición donde está Jorge Dimitrov, el hijo del hombre de El Chimbo, Quique Yllescas, el ex de Romeo, y otras hierbas. Toda una patastera ideológica, como decía el maestro Matías Fúnez.



GRAMA. Por fin se le cumplirá el sueño a Rosuco de tener un estadio en La Paz. A JOH lo columbraron ayer pasando revista a los trabajos, y tendrá grama sintética, jodido.



AMDC. Como dicen que por la víspera se conoce la fiesta, la cosa estará que arde en el PN entre Chávez Madison y Pineda, por la guayaba a la AMDC. Todavía falta mucho y sus milicias ya andan 24/7 en las barriadas.



PAPI. En el movimiento sin cabeza andan que no caben ahora que el “papi” ya ha confirmado que no hay vuelta de hoja, ni marcha atrás, y que va hasta el final por la guayaba. Será.



BUNKER. Pero, la consigna en el bunker de “Netanyahu” es que allí nadie se rinde ni se raja y que también van hasta el final, no importa que empiecen a llamar a los alcaldes.



LUNES. En la nueva caldera del diablo, el CNE, siguen legislando vía Twitter, y la Rixi manda a decir que el próximo lunes firmará la resolución para inscribir el partido de SN, el

Lidehr y Todos Somos Honduras.



HAMBRE. Por lo menos hay que agradecer que, en plena pandemia, si bien no hay trabajo, hay hambre y recesión económica, por lo menos tenemos partidos hasta para tirar para arriba. Qué bueno. Qué excelente. ¡Gracias, Divina Providencia!



MEJOR. Unos chuscos creen que, en vez de estar creando nuevos partidos –a excepción del de SN- por qué mejor no le dan jabón a las bisagras y a la Política Limpia, que no sirven para nada.



LEY. Hoy se inicia el tracateo en el CN por la nueva Ley Electoral. Pero, la bulla es que el tripartidismo ya se puso de acuerdo y que todos esos pleitos y debates son pura casaca, como dice la bailarina. Ja...je...ji...jo...ju...



TRI. A propósito del tripartidismo, hay unos que no hayan cómo curarse en salud y dele que dele con el “bipartidismo”, cuando eso hace tiempos que pasó a “mejor vida”.



PASTEL. Si alguien no cree, que solo investigue cómo está repartido el pastel en el CNE, RNP, TSC, Política Limpia, en fin...



VIEJA. Pues, hombre, Hilario, tanto que se ha hablado de la nueva identidad, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté, y ahora también se votará con la vieja.



CENSO. O sea que ya no hay excusas para que Libre no vaya a internas, si es que quiere ir, porque ahora pueden ir con la vieja y con el viejo. Con la vieja ID y el viejo censo.



UNITED. Para que vean los estragos de la pandemia a la economía, que hasta empresas como United Airline, anuncian el despido de 16 mil trabajadores. ¡Ahhh! y ya había cesanteado a 20 mil vía jubilaciones y otras hierbas.