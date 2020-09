NANA. Lo único que faltaba. Ahora es que la tormenta tropical Nana viene derechito a Honduras y se convertirá en “potencial huracán”, avisa el Centro de Huracanes de Miami.



COSTA. Nana podría arribar hoy por la tarde a la costa norte catracha, porque viene desjuiciada y sin control, con vientos de 85 kilómetros por hora. Dios nos proteja.



TOCOA. La Fuerza Honduras sigue viento en popa y ayer le tocó el turno a Tocoa, en Colón. Vía zoom, JOH destacó que cada triaje le da más esperanza a la “people” en su lucha contra la pandemia.



HORNO. Hasta hoy sacarán del horno el borrador de la nueva Ley Electoral, se lo mandarán al Tommy, y se espera que mañana se inicie el tracateo en el hemiciclo. Son más de 400 artículos, así es que, la cosa no solo será de soplar y hacer botellas.



PUNTO. La otra cosa es que a “Netanyahu” nadie le saca carrera y su peluche mayor, el de los chocoyos, ya dijo que la última palabra la tienen ellos en el hemiciclo. Punto.



MULA. Vuelve la mula al trigo con el caso “red de diputados”. Lo divertido es que la mayoría están arrimados en los tribunales por 200 o 300 mil yuquitas, cuando los verdaderos tiburones del hemiciclo han manejado hasta 30, 40 y 50 millones, y nadie ni siquiera los menciona.



DUEÑO. Por cierto que uno de esos diputados es dueño de casi todo su departamento y, como el hombre navega con la bandera de “decente”, hasta le rinden pleitesía.



PISTO. Tal vez en Las Lomas averiguan dónde tienen el pisto esos diputados que han manejado millones y millones del tal Fondo Departamental. Que busquen en un país vecino y, calientito, calientito...



COLECTIVO. Ajá, y las palillonas del colectivo aquel –las que desfilan con el partido del olanchano- irán a aparecer el 15 de septiembre en el bulevar Morazán.



HONOR. Madrugó JOH a encabezar los actos de la izada de la Bandera Nacional, en el inicio de las fiestas patrias, y a media asta, en honor a los caídos en la lucha contra el covid.



SEDA. Pobrecitos los caficultores de verdad, no de calcetines de seda, como Asterio y compañía. Se dejaron venir desde las montañas de El Paraíso a pedir que ya no los asalten con las retenciones y no los dejaron ni entrar al Ihcafé.



JACOBO. No dejaron pasar ni a Jacobo Paz, el delegado de JOH ante el Conacafé, y exministro de la SAG. Pobre, pueblo, pobre...



ESPAÑA. Para que vean ustedes, María Dolores nunca figuró en la diplomacia catracha y cayó de canciller, luego embajadora en la capital federal, y ahora va para España. Qué tal. Bien dicen que nadie sabe para quién trabaja.



BUENO. Ya días que aquí se dio esa información, pero algunos creían que era una inocentada. Lo que sí está más que bueno es que saquen a Norman García. Qué hombre más anodino.