LEY. Listo el dictamen de la nueva Ley Electoral y se supone que el Segura se lo mandará hoy al Tommy. El de los chocoyos aclara que pueden mandar lo que quieran, porque el papel aguanta con lo que le pongan, pero que quien decide es el pleno.



MESAS. Pero se vale soñar. Un chusco soñó que sacaban a los partidos bisagras de las mesas y que a cada partido solo le pagaban por los votos obtenidos.



PUEBLO. Seguro que el Congreso pensará esta vez en el pueblo y no en intereses políticos, y no seguirá malgastando el pisto en partidos que no deberían existir.



PAPI. Reaparece el “papi”, en carne y hueso, reunido con diputados, alcaldes y dirigentes de Cortés y todos los caminos indican que hoy sí va por la guayaba. Y esta semana seguirá con sus giras por todos los confines de la patria.



MISA. Están de moda los alcaldes, porque “Netanyahu” también tuvo misa el fin de semana con todos los ediles azulejos de Cholu, y reafirmó que las internas vienen y nadie las detiene.



LLAMADAS. Mauricio Oliva le dijo a los alcaldes de Juntos Podemos que en el camino recibirán “muchas llamadas... con ofrecimientos para que se vayan para otro lado... pero de lo que estoy seguro yo es de ser leal a mis amigos, yo no dejo a nadie en el camino”.



CUNA. ¿De quién es la mano que mece la cuna en el CNE? Sea de quién sea, las que están quedando mal paradas son las dos ilustres. Y Kelvin, como no es papo, solo ve las “toras” desde la barrera.



LUSTRE. A ese paso que va el CNE va a terminar en un circo, igual o “pior” que lo que fue en su tiempo el Tribunal Nacional de Elecciones, donde los representantes de los partidos tenían la caja de lustrar debajo de los escritorios.



CLAMOR. A ver si se oye el clamor que viene del norte. En vez de que el gobierno gaste lo que no tiene en aeropuertos, que los maneje una fundación, sin fines de lucro.



CAUTELA. ¡Eureka! El etíope de la OMS manda a decir que se debe tener cautela al momento de reabrir los negocios. Cómo se habrá dado cuenta. Que se cuide, porque el día menos pensado se lo llevan los japoneses o los rusos para estudiar su cerebro.



FUEGO. Marquitos, no el ex de Invest, sino el nuevo power de Finanzas, le manda a decir a JOH que misión cumplida con el pago a la “people” de Salud, Copeco, 911 y ARSA, que son los que están en la primera línea de fuego.



BARCO. Allá en Ankara columbraron a los turcos catrachos pasando revista en las bodegas donde arman los móviles. Mandan a decir que ya casi encaraman al barco los que vienen para Cholu y Copán.



JALÓN. Ajá, pero hay que aclarar que todavía falta el jalón por todo el Mediterráneo y el atlante azulado, luego, el desmadre del papeleo en aduanas y, por último, la armadita. O sea, de aquí a octubre.