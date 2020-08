TRES. Pues, hombre, Hilario, manda a decir Nery que esta semana arriban equipos para tres laboratorios de virología y que ahora procesarán tres mil pruebas diarias, así es que, ya están sabidos.



MESAS. En el CN le entran esta semana, por fin, a la nueva Ley Electoral y todo indica que los únicos en las mesas serán los tres partidos grandes. Ojalá así sea, porque las bisagras ya saben a lo que llegan, y las credenciales se han convertido en un modus vivendi.



PACTO. Reaparece Reinaldo y ahora anda con la onda de darle viento a un gran debate hasta lograr la construcción de un “pacto por Honduras”. Será.



CUENTAS. El “pacto por Honduras”, según el “Niño Gualaco”, deberá incluir un “pacto fiscal”, fortalecimiento institucional, transparencia, rendición de cuentas, reformas electorales, en fin…



FIESTA. Si como dicen que, por la víspera se conoce la fiesta, en ese Consejo Electoral van a salir a relucir hasta los chusos y los cohetes cuando vengan las elecciones.



VUELTA. Allí salió la Rixi diciendo que solo ella había votado por la mentada segunda vuelta y que el “bipartidismo” le había echado la vaca. Ana Paola tuvo que volar a aclarar.



MANDÓ. La fregó Ana Paola, porque no solo salió a aclarar, sino que, para que no quede ninguna duda, mandó su propuesta de segunda vuelta al Congreso, que es donde, a fin de cuentas, debe ser o no aprobada.



LEJOS. Caramba, compa, como dice aquel, el rifirrafe entre el señor de la televisión y sus excamaradas de Libre, lejos de enfriarse, se calienta más.



FAMILIA. A SN le ha dolido lo de “malnacido” que le dijo JC, el delfín del olanchano, y el fin de semana aseguró que su detractor viene de una “familia de delincuentes”. ¡Vaya, jodido!



PICO. “Así que, no quiero dar más datos sobre Jorge Cálix, conozco perfectamente con quién está casado, de quién es prima la esposa de él, pero mejor me cierro el pico, porque no quiero hacer un alboroto”, dijo SN.



LISTO. Para que ya dejen de hablar papadas, que no están haciendo nada contra la crisis del agua, que no han aprovechado el invierno y que no sé qué, que aquí que allá, el “papi” jura por el Juanca, su compadre, que ya todo está listo para iniciar las tres nuevas represas.



FOTOS. A propósito de agua y del “papi”, parece que el nuevo gerente del SANAA está cortado con la misma tijera que la Cintya, la ex. Nadie lo conoce ni en fotos.



CARA. Qué costaba nombrar de gerente a Carlos Hernández, el jefe de la Región Metropolitana, que es el único que ha estado dando la cara por el tal SANAA.



LISTO. Todo listo en el cerro Juana Laínez para la apertura al público. Todo indica que deberán cobrar la entrada, como en El Picacho, porque si no, la “people” no cuida.