LOCO. Saludes les deja “El Loco” Valdés y se la dio a reunirse con sus brotheres Don Ramón y Tin Tan. Tenía 89 años y falleció de cáncer, al igual que el papi de La Chilindrina.



HUMO. ¡Eureka! Ya hay humo blanco para darle viento a la nueva Ley Electoral. El flash lo disparó “voz de muerto” y luego el cafetalero jefe de bancada lo ha confirmado. “I can’t believe it”.



TRES. Mario Segura –presidente de la Comisión Electoral- ha confirmado que los acuerdos incluyen a las tres principales fuerzas políticas y que el lunes mandan el dictamen.



ACUERDOS. Entre los acuerdos alcanzados destaca la votación con las dos tarjetas de identidad –por si alguien no pudo sacar la nueva- la integración de las mesas y el lector de huellas, para que nadie vote dos veces.



MESAS. Explica el Segura que las mesas serán integradas por los tres partidos “grandes”, es decir, el PN, Libre y PL, y por dos suplentes alternos, de los chiquitos.



OLIVA. Pues, hombre, Hilario, Mauricio Oliva ya se enroló. Lo hizo ayer en Cholu y, luego de poner sus huellas, ha reconfirmado que las internas ya son un hecho.



VUELTA. Solo de la segunda vuelta, de la vuelta de carnero y de la vuelta del perro ahorcado, neles pasteles. Parece que en la comisión es hasta mala palabra.



VACA. Reaparece Picho Larach, de los empresarios más pujantes, y manda a decir que los aeropuertos no deben ser vistos como una “vaca lechera”, sino, como un fondo de desarrollo.



RANKING. La otra cosa, Sancho amigo, es que Honduras –ya sea por la pandemia o no- se ha venido a pique en el ranking de competitividad del BM y, con los aeropuertos de nuevo en manos del Estado ¡Dios nos libre! ¡Retroceso!



BCIE. Qué buena esa iniciativa de los ticos de bajarle el jugosísimo salario a los directores del BCIE. Los ilustres ganan más que algunos presidentes de la región, no pagan impuestos, y gozan de muchísimas prebendas.



ASAMBLEA. Lo bueno es que con los ticos la cosa es friendo y comiendo, y llevarán la propuesta a la Asamblea de Gobernadores del BCIE, la otra semana. Todo sea por la pandemia.



MENSAJE. La propuesta la hace el propio presidente de Costa Rica. “En una región con tanta necesidad y en tiempos de pandemia, debemos dar un mensaje de autoridad”, dice el hombre.



NADA. Ojalá que aquí también propusieran cerrar algunos “elefantes rosados”, como la tal Corte Centroamericana de Justicia, que no sirve absolutamente para nada, el Parlacen, la Comisión de Política Limpia, la Comisión de Competitividad, en fin...



FISCAL. Terrible ese accidente en Las Lomas donde perdió la vida el fiscal. El video de las cámaras de seguridad muestra cómo el conductor –en visible estado de ebriedad- cambia de carril abruptamente y va directo a atropellarlo.