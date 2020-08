EEH. Para que vean ustedes, que la bendita EEH no solo no ha cumplido con la reducción de las pérdidas, que siguen en casi 32 por ciento, sino que apenas ha invertido 7.4 millones de casi 80 que debe invertir este año. Así cómo puercas no va a estar quebrada la pobre ENEE.



FRAUDE. “Mequetrefes”, salta tapias, robas gallinas, come cuando hay, les manda a decir el señor de la televisión a los trillizos del RNP, e insiste en que están montando un fraude con la enrolada. “I can’t believe it”.



JULIO. El infiltrado es Julio Larios, le manda a decir el Tony a su ex líder supremo, el señor de la tele, en quien creía casi a ciegas y servía con lealtad casi perruna.



AMHON. Se avecina una gran alianza entre alcaldes liberales y de Libre en varios municipios y una de las metas es rescatar la Amhon. Fumen, cachurecos.



FUERZA. Contento JOH porque ayer han cumplido la meta, en un 100 por ciento, en la transferencia de los 250 millones de Fuerza Hondura a los 296 municipios.



TRIAJE. En total se han instalado 207 centros de triaje, 192 brigadas y se han contratado 783 médicos, 231 enfermeras profesionales, 985 auxiliares y 178 microbiólogos.



CANON. En los territorios de “Netanyahu” le dieron viento a medidas de alivio en los pagos del canon por parte de los medios de comunicación, lo que incluye televisión y radio, así es que ya están sabidos. ¡Vaya, hombre!



150. ¡Eyyyy!, dejen de inventar. Ahora es que el gobierno, que se supone no tiene ni para pagarle a sus empleados, administrará los aeropuertos y, de chascada, invertirá 150 millones —que a lo mejor no los tiene— en el nuevo ente burocrático.



MEJOR. Por qué mejor no invierten ese pisto en carreteras u hospitales y le dan la papa caliente de administrar esos aeropuertos de SPS, la “jeiba” y Roatán a un consorcio público-privado, pero que lo público lo representen las municipalidades donde están las terminales aéreas, no el gobierno.



OLIVA. Además, Mauricio Oliva prometió que apoyaría a los empresarios del norte, que le quieren entrar al manejo de esos aeropuertos, junto a las alcaldías. A ver, dijo el cieguito.



FALTA. Cero palmos por covid en el San Felipe en 17 días y la ocupación en los hospitales se ha venido a pique. Ya solo falta que se termine la pandemia y todavía neles pasteles de los hospitales aquellos.



MCNIEL. Reaparece German McNiel, el expower del Instituto Penitenciario, ahora como comisionado del Conaprev.



MIAMI. Allá en Miami, en el Down Town, columbraron al presidente del tribunal de cuentos. Sepa Judas cómo se habrá ido, porque como no ha habido vuelos.



USA. La bulla es que el power del TSC se la dio para USA por el destape de los aesejotistas por su parentesco con Marquitos, el ex de allá.