AMARGA. El Chirinos de la Andeph jura y perjura que la huaca del Estado ya solo tiene pisto para pagar agosto y septiembre, así es que ya están sabidos. ¿Y los aguinaldos? Amarga Navidad, papa...



ZOOM. El del arete del Colpedagogos se ha inventado que habrá desfiles por Zoom, pero la culpa no la tiene él, sino el terror de los periquitos, porque ya hoy es 27 de agosto, las fiestas patrias arrancan el otro martes y todavía no ha dicho ni pío.



HASTA. Caramba, compa, como dice aquel, hasta el olanchano —que como todo político hábil es muy prudente y paciente cuando ofrece declaraciones— casi que acaba de explotar contra su exaliado.



CANTALETA. El olanchano pide que le quiten la “cantaleta” a Salvador, y le inscriban su partido, “para que deje las lloretas y los cantos de sirena”. ¡Vaya, jodido!



DELFÍN. Ajá, pero el más pesado ha sido JC, el delfín del olanchano, quien ha llamado “malnacido” al señor de la televisión. Esas ya son palabras mayores, papa...



ALIANZA. Contrario a SN, Mel sí cree que el otro año habrá que montar una nueva alianza para apearse a los cachurecos del poder, pero una alianza de verdad, dice, no esa que anunciaron anteayer frente al CNE.



TAXIS. Risa le da al olanchano esa alianza donde también ha aparecido Romeo, donde estás que no te veo, y jura que hay más gente en una parada de taxis.



ÚNICO. El Amable de Colinas también ha reaparecido y manda a decir que cero posibilidades de nuevas alianzas con SN y que con el único partido que Libre se podría aliar es con el PL, siempre y cuando el candidato sea YR.



RUTA. La Nueva Ruta está de aniversario —el próximo lunes— y tirará la casa por la ventana con un evento político en esta capital. EAL asegura que le va a tronar. ¿Y el nuevo partido de SN?



PINTADO. Se queja la “people” que en la mayoría de taxis colectivos encaraman cuatro pasajeros, sin ninguna medida de bioseguridad, y nadie dice ni pío. Y como el tal IHTT solo está pintado.



DEDO. Se quejan los abogados que están hule y que no los dejan hacer trámites en ningún lado. Pero más se quejan del CAH, que no mueve un dedo por ellos.



POBRES. Claro está, lamentan los “lic”, como tanto la presidenta del CAH como el resto de directivos están bien enchambados en el PJ o en el MP y reciben su chequecito a fin de mes, sus pobres colegas se la pelan.



EJE. Otra vez aplazados Invest-H y Copeco en el IAIP. Ambos son reincidentes. A las dos instituciones les pela el eje y no rinden cuentas en sus portales.



LAURA. A Laura la esperaban anoche en las costas de Nueva Orleans. Será por eso del cambio climático, pero casi nunca se había visto que una misma ciudad sea azotada por dos huracanes casi al mismo tiempo. Esas ya son señales, como decía Gañote.