SUIZA. Para que vean ustedes que los hondureños no somos dejados, el tratamiento Catracho va de chuso para Suiza, donde será presentado ante el Congreso Mundial del Coronavirus. El protocolo es obra de Miguel Sierra y Fernando Valerio, ambos médicos hondureños.



COCOY. Fabiola, la hija de Cocoy, es la que anda echando maceta en Santa Ana y en todos los municipios de FM llevando ayudas y brigadas con el movimiento del “jampedrano”. Ojalá que esta vez salga de diputada.



MANO. La gran jodida, dicen las malas lenguas, es que en el PL hay una mano peluda y flaca que es la que decide quién sale y quién no sale de diputado, así es que, de nada sirve si alguien echa maceta o no, porque quien decide es el hombre.



AMOR. Que no se está lanzando, jura y perjura “30-30”, que eso de las mascarillas es puro amor al prójimo, por el mandamiento bíblico. Ummmm...



FRAUDE. El señor de la tele no se ha quedado callado ante la ráfaga de misiles de sus exaliados e insiste en que los tres partidos tradicionales –Nacional, Libre y Liberal- están montando un fraude con el enrolamiento.



HIJO. ¡Ahhh! y también se desquita lo del “arlequín empolvado” y jura que el hijo del Amable de Colinas es quien maneja la enrolada en ese municipio. ¡Vaya, jodido!



MILLÓN. Reaparece Beatriz e invita a SN a que vaya al cine a ver una película que se llama “Cómo perder un millón de votos en un segundo”. Será.



TONY. Infiltrado, ignorante, saltatapias, come cuando hay y robagallinas le manda a decir SN nada menos que a Tony García, su exbrazo derecho. Ajá, y si así trata a sus casi hermanos, cómo será con los demás.



BILLY. El primo Billy ha reaparecido, arengando a la plataforma de partidos, posando junto a los peluches de LZ. Será que ya abandonó al muchachito de la Humuya.



BROMEAR. Dicho y hecho... Que deje de bromear con eso de prohibir su reelección, le mandan a decir los virtualísimos a su colega Rony Martínez. ¡Ahhh! y que juegue con el santo, menos con la limosna. Será.



GORRA. Ajá, y el internet de gorra que había prometido el terror de los pobres periquitos, cuándo. A lo mejor, si hubiera cumplido, no habría tanto lío con esas clases virtuales.



MESSI. Lluvia de memes en esas redes por la salida de Messi del Barcelona. Unos dicen que viene para el Olimpia y otros para el Motagua. Entonces, los olimpias publican los del Motagua y los motaguas los del Olimpia...Ja...je...ji...jo...ju...



FANS. Con sonoros aplausos y mucho cariño despidieron al gran Ronaldinho en Paraguay. No se le tiraron encima a abrazarlo y besarlo por el covid. “Buen viaje” le gritaban sus fans.



DOS. Caramba, compa, como dice aquel, Nueva Orleans, donde viven miles de hondureños, será azotada por dos huracanes casi a un tiempo.