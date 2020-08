FUEGO. Aunque dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, entre los enamorados de la alianza aquella todavía hay fuego, pero cruzado. El señor de la televisión asegura que sus exaliados no quieren que llegue al poder por temor a que les destape la corrupción de sus gobiernos. Será.



DEFINA. Pero como los refundidores no se quedan callados, el diputado Fabricio Sandoval le manda a decir que defina su ideología, para que “no ande hablando tantas tonterías”, y lo califica de malagradecido y egocentrista. ¡Vaya, jodido!



AMABLE. Y el Amable de Colinas lo vuelve a rematar calificándolo de “arlequín empolvado” y que cree que dirigir un país o manejar un partido es lo mismo que estar “saltando en tanga”. Será.



CREE. El señor de la televisión ha aclarado que tampoco cree en Kelvin y en Ana Paola. Por lo menos Rixi no está sola.



AGUJA. Romeo dice que el enrolamiento está politizado, porque no han enrolado a su gente. Ajá, y si solo son cuatro mil, encontrarlos no será como buscar una aguja en un granero.



ARROZ. El “Niño Gualaco” ahora se ha convertido en el “rey del arroz”. El ahijado del “resignado” de El Hatillo anduvo por la Perla del Ulúa y en SPS repartiendo el arroz de los chinitos. Será que también se piensa lanzar.



EJEMPLO. Tanto que habla de los demás, de la corrupción y otras hierbas, y él no predica con el ejemplo, renunciado al Central Ejecutivo si va a participar en las internas, lamenta el jefe de bancada.



IDEA. Ni sabe el diputado y colega Rony Martínez de dónde le van a caer por esa idea de prohibir la reelección de los diputados. Desde su misma bancada le mandan a decir que juegue con el santo, menos con la limosna.



RAÍCES. Ajá, y qué tal en esos otros partidos, donde hay diputados que están desde la Constituyente. Ya echaron hasta raíces.



ESTOCADA. Ya casi todo listo para darle la estocada final a EEH con la lectura de los contadores. Y adivinen quién será el salvado.



1,400. Contento Julián por la inauguración de la pomposa nueva sede policial en Siguatepeque. JOH ha invertido, dice, 1,400 millones en 142 sedes policiales en sus seis años.



HECHOS. Entre tanto, JOH manda a decir que esas inversiones son hechos, no casaca, porque la “people” puede ver y tocar esas obras. ¡Ahhh!, y que así como han arrinconado a los criminales, también arrinconarán al covid. Será.



IHCAFÉ. ¡Reingeniería ya en el Ihcafé!, claman Pastrana y otros dirigentes del rubro. ¡Basta ya!, mandan a decir. Lamentan que Honduras, según el Consejo Monetario Centroamericano, tiene los precios más bajos del café en CA.



POBRES. ¡Ahhh!, y para terminar de rematar la cosa, las exportaciones de café se han venido a pique en 1.5 millones de quintales. Pobres caficultores.