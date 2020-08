HERMANA. Caramba, compa, como dice aquel, esa campaña en USA está que le truena. Ahora aparece la propia hermana de Trump y lo califica de cruel, mentiroso y sin principios.



ALBA. Tanto que hablan aquí de Alba Consuelo, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté, y allá en Brasil acaban de cumplir cien días sin ministro de Salud. Y esto que ya lleva 115 mil palmos por covid y más de tres millones de contagios. El segundo con más muertos en el mundo.



30-30. Se confirma el lanzamiento de “30-30” por parte de TVC. Como Renato nunca agarró valor. Aunque su compa “jampedrano” también anduvo ayer repartiendo mascarillas en Santa Ana, FM, junto a Nelson Licona. ¿Y Power Chicken?



CREE. Sepa Judas que estará pasando, pero el señor de la televisión anda con el machete desenvainado, en contra de sus exaleros refundidores. SN manda a decir que no cree en la Rixi, y califica a Libre como un “partido tradicional” más, al igual que el PN y el PL. ¡Vaya, jodido!



TRAMPA. Nasralla asegura que “Juan Orlando y Libre me tendieron una trampa, para que yo me uniera a ellos y les levantara el partido, pero no me voy a volver a prestar a eso”, advirtió.



SHOW. Unos colegas le consultaron a SN si todo eso que dice es puro “show” y respondió que para qué puercas quiere hacer show, si a él lo ven cuatro millones de hondureños, y es la persona más conocida en Honduras.



ACOMODADO. Nasralla volvió ayer a la carga en contra de sus exaliados y dijo que Libre ahora está acomodado al sistema, pero asegura que muchos de sus miembros están con él.



AMABLE. El alcalde Amable de Colinas, Santa Bárbara, no se ha quedado callado y le ha tirado a matar a SN en su cuenta de Twitter.



ESTUCHE. “¿Pensará el bipolar que todo mundo se le va ir a poner de rodillas para que sea el ungido? ¿Estará soñando que el PL lo va a llevar de candidato? Pobre estuche de maquillaje. Eso solo lo hizo Libre y nos tragamos ese purgante por disciplina partidaria, pero quedamos curados”, dice Amable de Jesús. ¡Vaya, jodido!



POLACOS. Pues, hombre, Hilario, los polacos serán los encargados de hacer la nueva identidad, según ha confirmado Kattán.



INTERNAS. Lo bueno es que la cosa es friendo y comiendo y en noviembre empezarán a tirar las primeras ID, porque la convocatoria a las internas es dentro de 19 días. Por cierto que le tocará hacerla a Ana Paola.



ALITA. En los dominios del turquito salvadoreño reabren hoy, incluidos restaurantes y centros comerciales, pero por orden de la salita de allá, por el viejo pleito entre Bukele y los diputados.