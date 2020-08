CINCO. Pues, hombre, Hilario, después de cinco meses de encierro, destierro y entierro, vuelve el ajetreo los fines de semana. Qué bueno. ¡Por fin!



PLAYAS. Pero los Jaíres y otras hierbas aclaran que es para ir al banco, al súper, a las farmacias, en fin, no para amanecer chupando en playas y bulevares, hijos del maíz. Vale la aclaración, porque unos bárbaros ya estaban armando chojines, para esta noche.



BURROS. La otra cosa, Sancho amigo, es que la reapertura seguirá avanzando si la “people” -incluidos los honorables burros- cumplen con las medidas de bioseguridad, si no, en una semana venimos de chuso de vuelta.



ZOOM. A propósito de dictadores, la juventud liberal anda revuelta y hasta amenaza con una insurrección, luego que LZ y compañía se tronaron a la secretaria de la Juventud del PL, Aixa Zelaya, y no la dejaron ni entrar al Zoom. ¡Bárbaros!



DIRECTOR. Los jóvenes colorados también mandan a decir que desconocen los nombramientos del director y secretario general del Instituto de la Juventud Liberal, por considerar que han sido nombrados arbitrariamente por LZ, Pinponcito y Martellito.



HORNO. Listo el dictamen de la nueva Ley Electoral y ya casi sale del horno, bien calientita, y Marito asegura que la próxima semana se la manda al Tommy, el secre del CN.



ACUERDO. Lo bueno es que ya hay humo blanco, ya hay consenso entre las principales fuerzas políticas, y el principal acuerdo es que ya se pusieron de acuerdo en que no hay acuerdo. Ja...je...ji...jo...ju...



VIEJO. En lo único que están de acuerdo los ilustres es en que todos están de acuerdo con la vieja y con el viejo... la vieja identidad y el viejo censo.



TAMALES. El desmadre mayor es sobre la integración de las mesas electorales, donde, según los eruditos y Phd en “fraudeología”, es donde unos y otros se hacen de chivo los tamales.



CAMINOS. Tanta casaca con esa nueva ley, que hasta una comisión de asesores nombraron, y todos los caminos indican que la vieja y el viejo seguirán vigentes... La vieja Ley Electoral y el viejo censo. Será.



VUELTA. ¡Ahhh!, y si es la segunda vuelta, es más fácil que un térmico se arrepienta y reparte su billete entre los pobres, papa...



LIMPIA. Ajá, y esa mentada Comisión de Política Limpia servirá para algo. Tanto que se habla de reducir el gasto por la pandemia y por allí deberían de empezar.



DROGA. El magnate asegura que si Biden gana, los carteles de la droga que operan en Honduras, Guatemala y El Salvador volverán a USA. Será.



PELIS. O sea que, según Trump, ya no hay tráfico de drogas en el imperio. Los gringos son pelis para exhibir y extraditar a los narcos de estos paisitos, pero en su paraíso celestial, nunca han capturado a un toro, solo a pucheros.