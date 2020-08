PRÓXIMO. “Pinponcito” ha confirmado que LZ se vuelve a lanzar y jura por Martelito que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, será el próximo presidente.



ÉTICO. Diferentes lecturas entre líneas sobre la renuncia de “Maribel Ya”. Saludes les deja y dice que pinta llantas, porque buscará un cargo de elección popular, “y no sería ético de mi parte” continuar en el Central Ejecutivo, “participando o votando sobre aspectos relacionados con el próximo proceso electoral”. ¿Estáis oyendo, LZ? No se oye, padre...



TROMPO. Otra de las bullas en el PL es que, como ni Maldonado ni Renato ni Raúl se quisieron echar el trompo a la uña con la candidatura –y la del “jampedrano” no ha pegado– ahora piensan lanzar a EM, el colega de HM. Será posible. “I can’t believe it”.



BOLSA. Muy emocionado JC, el diputado de Libre, abordando un avión de la FAH rumbo a La Mosquitia a repartir la bolsa solidaria. Ni 24 horas antes había estado en el puente aquel gritando “fuera JOH” y pintando “dónde está el dinero”.



SALUDES. Pues, hombre, Hilario, el ahijado de Fito Irías Kattán es el nuevo power en Finanzas, en reemplazo de la Rocío, quien les deja saludes.



HARVARD. Pero, ya mandaron el CV del “digital boy”, para dejar claro que no es cualquier perico de los palotes ni activista de nadie, sino egresado nada menos que de Harvard, papa...



2,500. Tiene que soplar el “digital boy” a conseguir el billete que aprobó el hemiciclo para la pandemia. Todavía no han amarrado ni la mitad de los 2,500 millones.



CHUCHO. A esos de Invest ya solo falta que los orine un chucho. De la noche a la mañana pasaron de zapato a caite y ahora agarran a unos “bolígrafos”, chupando en pleno toque de queda –y en la madrugada– en un carro oficial. Qué gran “ejemplo” para la pobre “people” que sí está confinada.



DEDO. Los interventores de Invest esperaron que San Juan bajara el dedo para sacar un comunicado jurando que el carro-bar no pertenece a la pobre institución.



RISA. ¡Ahhh!, y que los “bolígrafos”, incluida la muchacha del tick tock que sale posando muerta de la risa cuando la estaban fichando, no son empleados de Invest. Que conste, hijos del maíz.



REDES. Pero, como en esas redes nadie se escapa, preguntan los chuscos que por qué a los diputados aquellos no los ficharon y metieron al mamo. No hallan qué inventar.



PATUCA. Miguel Aguilar jura que hay todo un boicot para que Patuca III no empiece a operar. El muchacho le echa el muerto a “mandos intermedios” dentro de la misma ENEE, coludidos con “people” de afuera. Será.



BURROS. A los burros que no hacen caso con las mascarillas ni nada, las funerarias les mandan a decir que sigan de parranda y que no se preocupen, porque el próximo lunes reabren.