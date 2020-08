CRUCES. Los dirigentes magisteriales le hacen las cruces a la propuesta de Renán de promover al siguiente año en las escuelas, sin tocar tablita, a los cipotes. El brinco es por el salario.



SILLAS. Lamenta el señor de la televisión que las sillas que ocupa Libre en el CNE y en el RNP, le corresponden a él, porque fue él quien jaló los votos en el 2017. ¿Estáis oyendo, MZR?



FACTURAS. Las panteras negras de la ATIC no descartan lanzar un SOS y pedir auxilio al FBI, y hasta a la Scotland Yard, porque resulta que las facturas de las carpas de Villanueva no aparecen por ningún lado. ¿Y Rubí?



ROL. Pues, hombre, Hilario, para este fin de semana ya suenan tambores de reapertura. ¡Vaya, hombre! Ya son más de cinco meses al hilo sin poder salir un sábado o un domingo a dar un rol.



MESA. Alden y las ardillas ha confirmado que no hay problema, que en la mesa multisectorial reimundo y medio mundo está de acuerdo con la reapertura los fines de semana, así es que, no hay más tren que el que pita.



PRESIÓN. Lo otro muy bueno es que la Araujo ha confirmado que la presión en los hospitales ha bajado. El HE está al 77 por ciento de su capacidad, el Leonardo al 44 por ciento, San Felipe al 32, H María al 51, Tórax al 34 por ciento, polideportivo 19 por ciento. Qué bien.



GUARDIA. Claro está. Que nadie se confíe ni baje la guardia. El que no tenga para comprar mascarilla, que se ponga aunque sea un calcetín. Si no, después va a ser chorrera...



TRIAJE. Fuerza Honduras llega a Santa Lucía y JOH le manda a decir a todos los alcaldes que deben imitar el ejemplo de su triaje. Se atenderá a cien personas diarias y se cuenta con todos los mikis.



TITO. Reaparecen los “temerarios”, en carne y hueso, y amenazan con una huelga de hambre o con asambleas informativas si no abren ipso facto donde “Tito Aguacate”. Será.



CHUCOS. Tan bien, dicen unos chuscos, que iban las pintas con la leyenda aquella, pero ya aparecieron, como cuando las antorchas, los políticos chucos metiendo las narices.



FIESTA. Reaparece la zarina de la SAR, en carne y hueso, y lamenta que cada año se pierden 44 mil millones de ranas en impuestos, por culpa de tantas exoneraciones. Ajá, y no era que se iba a acabar, la fiesta.



CARNE. A medida se acerca el “día d” en USA, los demócratas ponen toda la carne en el asador, y le echan la batería pesada a Trump. Los Obama le han caído en vaca.



OBAMA. Antenoche fue Michelle, su esposa, y ahora aparece Obama acusando al magnate de haber convertido la presidencia en un reality show y de que nunca se la ha tomado en serio. Será.



ESPANTOSO. Pero, como Trump nunca se queda callado y nadie le gana, le ha respondido en el acto a Obama y lo ha calificado como un “presidente espantoso”.