BUENO. No nos podemos quejar. Si algo bueno ha dejado la pandemia en Honduras es un batallón de “científicos”. Ahora es que aquí todo mundo es “científico”.



BID. Que ni sueñen con posponer la elección del nuevo presidente del BID, manda a decir Lisandro, que la votación será el 12 y 13 de septiembre y punto. ¡Ahhh! Y todos con el candidato de Trump, papa... Para que vean que, donde manda capitán...



LEY. La Rixi no se cansa de poner trabas y más trabas a las internas. No conforme con pedir censo y nueva identidad para antes de la convocatoria, ahora también pide nueva Ley Electoral. Solo eso faltaba.



FALTAN. Lo divertido es que ya solo faltan 22 días para la convocatoria, el próximo 11 de septiembre. Es cierto que los trillizos del RNP andan volando con el proceso, pero, eso no significa que sean Superman.



VIEJA. De todas maneras, por los vientos que soplan en el hemiciclo, todos los caminos indican que ya no habrá nueva Ley Electoral y que vamos a elecciones con la vieja y el viejo... no la vieja identidad y el viejo censo, sino, la vieja Ley.



86. Eso está como el chiste de la segunda vuelta. Bien saben que ocupan 86 votos y bien saben que no los tienen, pero allí están dele que dele con ese cuento.



ÚNICO. Candidato único en el PN piden el chino Castillo y otras hierbas. Para qué puercas, dicen, gastar 1,200 millones de ranas en esas internas. ¡Ahhh! y el candidato debe ser “Netanyahu”, dicen.



ZOPE. En Libre tampoco habría internas, porque la bulla es que Xiomara ya se arrepintió y ya no se retira, así es que, si nadie le hace ni cosquillas, para qué gastar pólvora en zope.



PCR. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir Alba Consuelo, que todavía hay 75 mil pruebas PCR y ajustan para tres meses.



LEGADO. Muy emocionado JOH en la condecoración del embajador Alesandro Palmero, de la UE, quien se marcha dejando un gran legado como alto funcionario diplomático.



ATIC. Las panteras negras, no rosas, de la ATIC, le volvieron a caer ayer a Copeco, cansados, dice Yuri, de pedirle la factura original del móvil de Villanueva y nunca la mandaron.



GORRA. Está perra la competencia por la vacuna. Además de la rusa, China también anuncia que ya tiene lista la suya. Pero, la mejor será la de Australia, porque mandan a decir que la darán de gorra.



NUEVO. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus exaleras de Cybex que su nuevo boyfriend –que está emparentado con una exresignada presidencial- le enseñó unas grabaciones telefónicas que le truenan.



FARC. Hasta que se tronaron a Álvaro Uribe del Senado. Con arresto domiciliario, el hombre mejor renunció. Los fans de los narcos de las FARC –disfrazados de guerrilleros- andan celebrando, incluidos los de estas latitudes.