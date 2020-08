PULGAR. Sepa Judas a quién puercas se referirá, pero Mauricio Oliva jura que hay unos que son pelis para pedir la segunda vuelta, pero solo la piden en los zoom y en los foros, porque en el fondo le hacen las cruces y la señal aquella de los dedos con el pulgar al centro.



INTERNAS. De paso, “Netanyahu” aprovecha para mandar a decir que la democracia se fortalece con más democracia, y por eso en marzo del otro año habrá elecciones internas. Punto. ¡Vaya, jodido!



DINERO. Que están buscando en el lugar equivocado le manda a decir Reinaldo a los que madrugaron ayer a pegar un rótulo en la puerta del Comité Central con la leyenda: “Aquí está el dinero”.



PERDÓN. El “Niño Gualaco” asegura que allí es la sede de miles de nacionalistas buenos, que están orgullosos de su partido, y “pido perdón a Honduras, porque la clase política en general, le hemos fallado”. Será.



REDES. Preguntan unos chuscos en esas redes que “dónde está el dinero de las carretillas”. ¡Ahhh!, y el que mandó Chávez. Y el billete de Taiwán.



ALTURA. Los olivistas tienen conferencia de prensa hoy, por el zoom, para lanzar la campaña “Altura y Respeto” en los tiempos del coronavirus.



NELES. Caramba, compa, como dice aquel, ya hoy es 18 de agosto y neles pasteles de reformas electorales, “pior” de la segunda vuelta, de la vuelta de carnero y de la vuelta del perro ahorcado.



HABLAR. Pero el cardenal pide que, por favor, dejen de hablar de política por lo menos en los tiempos del covid y dice que lo “pior” aquí es la pandemia de la corrupción.



RAÍCES. Todo listo para que María Dolores abandone la capital federal y pinte llantas para la madre patria a ocupar la silla de Norman, quien, por cierto, ya había echado raíces en la embajada.



TECLAS. La “Mujer Araña” anda regando la bomba de que JRHA ya empezó a mover teclas en el Juan Pablo II para que LS, su pupilo, sea el nuevo embajador en la capital federal. Qué suerte tienen los que no se bañan.



OXFORD. Honduras se suma a la iniciativa de producción regional de la vacuna contra el covid creada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Qué bien. ¿Y la rusa?



PANDOROS. Reaparecen los ufecic y denuncian por prevaricato a los tres magistrados que dejaron ir lisos a los pandoros. No es posible, alegan, que nadie pague por los 282 millones que se desviaron para campañas políticas. Será.



COBRO. Para que vean ustedes que hasta los ilustres de las pandillas se dan cuenta de que la novia no está para tafetanes que, según Jorge Lanza, ya les mandaron a decir que no se aflijan ni se aflojen, que por la pandemia ya no habrá cobro de extorsión. “I can’t believe it”.



BARCELONA. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin se reventaron al entrenador del Barcelona. ¡Ya era tiempo!