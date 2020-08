LEY. Por si las moscas y a alguien se le ha olvidado, JOH reiteró el fin de semana que si es algo reñido con la ley, que nadie le pida favores, ni familiares ni amigos ni nadie. “El funcionario o empresario que la debe, la paga con la justicia”. ¿Estáis oyendo...?



VACUNA. Pues, hombre, Hilario, ya salió el primer lote de la vacuna rusa, así es que, ya están sabidos. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, Putin le comió el mandado a medio mundo.



FIBRA. A ver si Alba Consuelo saca la fibra y se pone viva para conseguir la Sputnik-V. ¿O será el Invest-H el encargado de seguir con esas compras? “I can’t believe it”.



PADRE. El fin de semana murió el padre del diputado Francisco Paz, del mismo nombre, y también por covid, como su hijo. Don Pancho Paz fue sepultado en El Paraíso. QEPD.



IHCAFÉ. “Dónde está el dinero”, le mandan a preguntar los caficultores a los pupilos de Asterio, en el Ihcafé. Se refieren a los 20 millones de verdecitos que donaron los chinitos. ¿Ajá?



PUEBLO. Y hablando de la ahora polémica frase, que le dejaron un mejor lienzo en blanco para volver a plasmar de nuevo el reclamo popular “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige” manda a decir Don Pueblo. Por cierto, la cosa se ha regado tanto que ya son como 200 puntos del país donde se lee la frase.



AIR. Lisandro sigue raiteando en el “air force one” catracho. El fin de semana lo columbraron en Santo Domingo, en la toma de posesión del nuevo presidente dominicano, el opositor Luis Abinader.



POMPEO. Por cierto que, para que vean ustedes, las elecciones en la RD se realizaron en plena pandemia. JOH lo mandó a felicitar vía tuit. Allá andaba Pompeo.



EVO. En Bolivia ha muerto por covid una hermana de Evo y los medios aseguran que no fue ingresada a tiempo a un hospital por la falta de oxígeno, el cual no ha llegado a los centros asistenciales por las tomas de carreteras que tienen los fans del líder cocalero.



TRUMP. Y hablando de decesos, otro que partió al otro patio fue el hermano menor del presidente yanqui, Robert Trump. “Mi maravilloso hermano falleció en paz”, dijo Donald Trump, a través de un comunicado.



VUELOS. Por cierto hoy reabren los cuatro aeropuertos del país los vuelos internacionales, los “chetos” de Cybex ya redoblaron los entrenamientos para ir full miquis a Miami a tomar un poco de sol.



PILOTAJE. Primero eran lloretas porque los dejaran trabajar, que hacían lo que fuera necesario para llevar el bocado a la casa. Ahora es que un magnate del transporte dice que ya mejor no se van a sumar al pilotaje del urbano de la capi. Quien los entiende...