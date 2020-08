TÍTERE. Karlita no dejó títere con cabeza. Se llevó en la chalana a Ebalito, a Suyapita y a todos aquellos y aquellas que, según dijo, solo pasan criticando y no saben nada.



JODIDO. “No me importa si mañana me dicen quítese, pero le digo al señor Ebal Díaz, vaya al laboratorio y conozca la situación, pero si no la conoce, no hable sin saber”, dijo. ¡Vaya, jodido!



POLÍTICA. También le dio para los chicles a su colega Suyapita y compañía, y dejó entrever que la presidenta del CMH ha convertido ese organismo en una trinchera política, desde donde le vuela maceta a todo lo que huele a cachureco.



BOLA. Hasta Estelita, qué linda que está, se queja y lamenta que la “people” de Invest-H no les ha parado bola y les ha dado información a cuentagotas de los llevados y traídos hospitales móviles.



BARCELONA. Pucha, como dice aquel, lo único que faltaba en medio de tanto desmadre, era esa marimbeada de los alemanes al pobre Barcelona. Lo agarraron como niño. O como quien estaba jugando con el Broncos o el Olimpia.



TROMPOS. Los barças han quedado hasta tataratas, como los trompos, después de esa reverenda cachimbeada. La bulla es que Messi estuvo hasta vomitando en los camerinos.



HUMO. Ya casi solo queda un mes para que se acabe la concesión de los aeropuertos y parece que en la otrora Coalianza todavía no sale humo blanco sobre quién será el nuevo concesionario.



ERROR. La bulla es que podría ser el Estado, lo que, según los expertos, sería un grave error, tomando en cuenta que lo que manejan los políticos -y los funcionarios públicos- o lo hacen piñata o lo quiebran.



FUERZA. JOH anda que no cabe ahora que Fuerza Honduras ya alcanzó todas las alcaldías del país, lo que significa que cada municipio, ya cuenta con su respectivo triaje. Viento en popa el programa.



PAGAR. Reafirma JOH que cualquiera, funcionario o empresario picarito que se esté aprovechando de la pandemia, tiene que pagar, porque, “el que la hace, la paga”. ¿Estáis oyendo, MB?



MANO. Ojalá y también paguen los diputados y diputadas que, por medio de interpósita mano –o mano peluda- han hecho bisnes de millones con insumos.



LINDO. Si las cosas se arreglaran solo devolviendo un chequecito, qué lindo sería. Todo mundo metería las uñas y, una vez descubierto, devolvería lo peinado y santo remedio. Como no, chona...



PCR. Mandan a decir que los equipos de las 250 mil PCR también pasaron a “mejor vida”, así es que, no hay para donde. To be or not to be.



BRASIL. Quién entiende a la “people”... Brasil ya lleva más de 105 mil palmos por el coronavirus –el segundo con más muertos después de USA a nivel mundial- y ahora resulta que Bolsonaro más bien ha subido en popularidad en las encuestas. Qué tal.