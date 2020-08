VACUNA. El olanchano manda a decir que, si le llegara a pegar el virus, será el primerito en ponerse la vacuna de Putin y que quién dijo miedo.



FIBRA. Ojalá y Alba Consuelo saque la fibra y se ponga viva para conseguir la vacuna de Putin. Tiene razón Mel. No importa quién puercas haya creado la vacuna. Lo importante es que cure.



AIRE. Mandan a decir desde USA que el virus se puede transmitir por el aire hasta a cinco metros de distancia. “Pior” para seguir confinados. Si eso es así, significa, entonces, que todo mundo, más temprano que tarde, terminará pegado y solo queda aprender a convivir con la cepa.



ALIANZA. El hombre de El Chimbo madrugó a anunciar la nueva alianza. Luego, por el zoom aparecieron su hijo Jorge Dimitrov, Marlon Escoto, Quique Yllescas y otros de la UD y de la “desgracia cristiana”.



RIXI. Ese coronavirus como que tiene chochando a algunos. Rixi sale con una opinión sobre la segunda vuelta y el bigotudo olanchano sale celebrando por la decisión “histórica”.



VACA. El primero en brincar de a metro ha sido Kelvin, el representante azulejo en el CNE, después que el dúo Rixi-Ana Paola le echara la vaca.



LÍNEA. Ajá, y si Rixi recibió línea de MZR para que le diera viento a la segunda, tercera y cuarta vuelta, adivinen de quién recibió línea Ana Paola.



MEJOR. Que la opinión de la Rixi y la Ana Paola ya es “ley”, dice el olanchano. Como no, chon, le manda a decir el Tommy... Si así de facilito fuera. Que mejor empiece a rebuscarse con los 86 votos, le pide.



TAPAS. Si como dicen que, por la víspera se conoce la fiesta, la próxima campaña estará al rojo vivo. Todavía falta más de un año y en esas redes ya se tienen una guerra de tapas.



1OO. Como los zelayistas y compañía han estado dele que dele con la pinta aquella de dónde está el billete, Chávez Madison ya les desempolvó lo del carretillazo y en unas redes sacaron a bailar el culebrón de los 100 millones que mandó Chávez y que desaparecieron.



CÓDIGO. Saludes les manda Mario Rojas, el tío de Mario Zelaya, y que hasta la vista, baby. Dicen que sale libre gracias al nuevo Código.



LIBRES. Sin embargo, algunos juran que a Mario Rojas lo enchutaron al mamo para taparle el ojo al macho, porque como dicen que los verdaderos cerebros del saqueo del IHSS siguen más libres que el viento, especialmente un famoso empresario.



TARJETA. Cuentan que Mario Rojas paró en el bote solo por haberle prestado su tarjeta de crédito a su sobrina que sí recibió billete del IHSS y, como la susodicha pagó con su tarjeta, por eso lo enchutaron. Será.



HOTEL. Ajá, y se puede o no ir a pasar en familia, este fin de semana a un hotel. El Madero dice que sí, pero la Nicole dice que no. Póngase de acuerdo. To be or not to be.