PUTIN. Polvareda y media la que ha levantado Putin con su vacuna. En Bosnia hasta están agarrados de las greñas serbios y bosnios, unos a favor de comprar el medicamento y otros en contra.



BONO. Para que ya dejen de hablar babosadas de que tienen abandonados a los caficultores, y que no sé qué, que aquí que allá, el propio JOH, en carne y hueso, compareció ayer para aclarar que solo en el bono han invertido 300 millones.



91,500. En total, el hombre jura que han beneficiado a cerca de 91,500 caficultores en 15 departamentos, y las exportaciones ya han dejado 866 millones de verdecitos. Que conste, lo que dijo no lo dijo por lo que dijo el “resignado”.



BORRAR. Hombre, con todo ese desmadre que han armado por querer borrar el rótulo aquel, les habría salido más barato dejarlo como estaba. De todas maneras, está lloviendo y más temprano que tarde se va a borrar solito.



ROCÍO. Pero, para que ya dejen de hablar, la Rocío aclara que en caja solo ha caído el 15 por ciento de los 2,500 millones de verdecitos que aprobó el CN y, de ese 15 por ciento (373 millones), solo han ejecutado el 63 por ciento, es decir, 235 millones. Vaya.



ZOOM. Que ya dejen de hablar papadas en ese zoom y mejor se pongan a echar maceta en beneficio de la “people”, le manda a decir Quintín a los diputados.



CHORRERA. Quintín ahora también anda ennavajado contra los diputados —o con “Netanyahu”— y asegura que no se reúnen en el hemiciclo por la chorrera... al covid.



SOBRINO. Caramba, compa, como dice aquel, ni en el Partido Nacional quieren al sobrino del intrépido que estaba en Invest-H, y que hoy está en el ojo del huracán por la compra de los hospitales y de las 250 mil PCR.



SOBERBIOS. El “resignado” de El Hatillo no lo menciona, pero dice que esos de Invest eran unos soberbios, y asegura que ni siquiera han militado en la estrella solitaria.



PESO. El de los chocoyos dice que ni loco que estuviera para “defender lo indefendible” y pide que le dejen caer “todo el peso de la ley” por aprovecharse de la pandemia.



FORO. ¡Ahhh!, y también dijo que el muchacho no es cachureco y que es más correligionario de un liberal y de uno de Libre con quien compartía un foro.



JEFE. Pero el más yuca ha sido David Chávez, quien es nada menos que el jefe supremo de la bancada nacionalista y líder fundador del movimiento sin cabeza que postula al “papi”.



MAMO. Chávez dice que a los ex de Invest-H, que se “metieron con los fondos sagrados del pueblo en la pandemia, solo les espera el mamo y el infierno”.



DÍA. En los dominios de Reinaldo no han parado toda la semana con una andanada de actividades virtuales por la celebración del Día Mundial de la Juventud. Y la cosa ha sido pareja entre jóvenes de ambos géneros.