OLIVA. El bigotudo olanchano asegura que el movimiento más fuerte del PN es el de Mauricio Oliva y que, por más que los sin cabeza se lo quieren apear, no hay manera. Será.



CALCETÍN. Se quejan los asesores de la Comisión Electoral que en el hemiciclo no han ni desempacado el borrador que mandaron y ya empezaron a darle vuelta de calcetín.



HARAKIRI. Los jurásicos de los partidos “grandes” aclaran que primero muertos antes que sacar a sus activistas de las mesas electorales, como proponen los asesores. Es más fácil, dicen, que un camello pase por el ojo de una aguja, a que se hagan el harakiri.



PELUCHES. Ajá, preguntan los jurásicos, y si sacan a sus activistas de la contada de los votos, cómo puercas, entonces, van a escoger a sus peluches de diputados en cada departamento, seleccionar al más votado, a los alcaldes, en fin...



LANZA. El olanchano sigue sin saber si Xiomara se lanza o no se lanza, porque dice que esas son cosas de mujeres, y tampoco sabe de su paradero. Que le pregunten a ella, manda a decir.



MISA. Allá, en la capital federal, columbraron a Lisandro, en misa con el uruguayo de la OEA. El hombre llegó de “surprise” y se supone que se la dio en el “air force one” catracho, porque, como todavía no hay vuelos.



MISIÓN. Para que ya dejen de inventar, que no habrá internas y que no sé qué, que aquí que allá, Lisandro invitó desde ya a Almagro, para que mande una misión de observadores a las elecciones del otro año. Vaya.



HIJO. En la misa estuvo el reemplazo de Leoniditas en la OEA, Luis Cordero, el hijo del general Cordero, el de Copeco y otras hierbas. Congratulations...



BUENAS. Pronto, muy pronto, habrá buenas noticias para las micro, pequeños empresarios y emprendedores, manda a decir JOH en una retreta de tuits, al estilo Trump.



DEUDAS. Aunque no se pueden ver por la pandemia, “les estamos escuchando”, les manda a decir JOH, y anuncia que vienen buenas nuevas sobre moratoria para créditos bancarios, alivio y consolidación de deudas y, lo más importante, ajuste a la tasa de interés.



JUANCA. Desde los dominios del Juanca le mandan a preguntar a los Jaíres, a los Corderos y a los Francis que, si no es mucha molestia, si podrían abrir también los sábados, y hasta las 8 de la noche. ¡Ahhh! y que por favor sean dos dígitos por día. Será.



SPUTNIK. Vladimir Putin hasta madrugó para anunciar su vacuna. Si eso es cierto, que Donald Trump, mejor se entierre. Y, como para darle más carita a los gringos, le clavaron Sputnik V.



COHETE. Que los chepos lo pusieron pecho a tierra y le dieron su buena toleteada en el Core 7, asegura el doc Marco Eliud Girón, y jura por su amiga Monserrat Arita que no es cierto que amenazó con el cohete a un taxista, como jura la policía.